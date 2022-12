COP 15: La CMM veut protéger 30% de ses milieux naturels d’ici 2030

Alors que la COP 15 bat son plein, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a annoncé vouloir protéger 30% de milieux naturels sur son territoire d’ici 2030 pour contrer la perte de biodiversité. Pour ce faire, la CMM compte sur l’acquisition de terrains, la création d’un vaste réseau de parcs métropolitains et sur le reboisement de son territoire.

Au total, ce sont 7,7% du territoire du Grand Montréal qui restent à préserver afin de compléter les 22,3% déjà garantis par l’adoption du règlement de contrôle intérimaire (RCI) en avril dernier. Pour ce faire, différentes municipalités de la CMM ont annoncé des projets ambitieux pour atteindre l’objectif de 30% d’ici les huit prochaines années.

Pour cette annonce, la présidente de la CMM et mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante était présente aux côtés du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault et de son homologue provinciale, le ministre Benoit Charrette.

Pour qu’on y arrive collectivement on doit se fixer des objectifs clairs, on doit aussi avoir des outils réglementaires et la révision de la loi sur l’expropriation qui va nous permettre aux municipalités d’aller plus loin dans nos efforts d’acquisition et de verdissement. Valérie Plante, présidente de la CMM et mairesse de la Ville de Montréal

Pour parvenir à la création de son réseau de parcs métropolitains de plus de 14 000 hectares, soit 37 fois la superficie du Mont-Royal, la CMM mise notamment sur l’acquisition et la reconversion de terrains de golf. Parmi les différents projets annoncés se retrouve l’implantation du parc métropolitain agricole à Brossard ainsi que la création d’un parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse.

«Depuis 50 ans, 70% de la faune sauvage a disparu à l’échelle planétaire, a déclaré Valérie Plante. On doit donc poser des gestes forts, rapides et concrets pour réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité en rehaussant nos objectifs de protection des espaces verts et bleus».

Pour se donner toutes les chances, la CMM souhaite accélérer significativement le boisement, notamment en ce qui concerne les bandes riveraines dénaturalisées et les bordures des bois et corridors forestiers. La société Soverdi sera mandatée pour le boisement des secteurs urbains afin de contrer les îlots de chaleurs qui les touchent.

Acquérir pour préserver

Afin d’élargir la superficie de milieux naturels protégés, la Ville de Laval prévoit acquérir près de 25 ha dans le bois Saint-François. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ajoute quant à elle 19 ha de superficie protégée situés dans le boisé Sabourin. Ce secteur est l’habitat de la rainette faux-grillon de l’Ouest et est composé des milieux humides d’intérêt métropolitain.

«Le gouvernement du Canada va contribuer à financer des mesures visant spécifiquement la protection et la restauration d’habitats propices au rétablissement par exemple celui de la reinette faux-grillons de l’Ouest», a expliqué le ministre Guilbeault.

La CMM compte aussi sauvegarder près de 350 ha du Corridor forestier de Châteauguay-Léry pour en faire un parc métropolitain. Ce dernier abrite cinq écosystèmes forestiers ainsi qu’une vingtaine d’espèces floristiques à statut précaire.

Le ministre Guilbeault a profité de l’évènement pour annoncer la protection du champ des monarques. Cette zone est considérée comme un habitat critique pour le papillon monarque, menacé par les activités d’Aéroport de Montréal (ADM).

«Nous allons protéger le champ des monarques s’il y en a qui doutent de notre volonté de le faire dites-vous que ça ne vient pas juste de moi et de mon équipe environnement et changements climatiques Canada mais ça vient de très haut», a déclaré le ministre Steven Guilbeault.