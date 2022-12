Tunnel La Fontaine: transport collectif bonifié pour atténuer la circulation

Nouvelle ligne d’autobus, augmentation du nombre de départs des lignes existantes, bonification des voies réservées: le transport collectif entre Montréal et la Rive-Sud sera amélioré alors que les entraves majeures de circulation perdurent dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Une nouvelle ligne d’autobus, la 811, sera notamment mise en service prochainement par la Société de transport de Montréal (STM). La ligne 811 partira du terminus Radisson toutes les 20 minutes aux heures de pointe. Elle desservira plusieurs stations de la ligne verte du métro afin de rejoindre plusieurs établissements de soins de santé, dont l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Institut de cardiologie de Montréal et l’hôpital Santa Cabrini.

Cette nouvelle ligne d’autobus sera complémentaire à la navette gratuite 462 du Réseau de transport de Longueuil pour les travailleurs de la santé, qui sera également bonifiée. Dès aujourd’hui, trois nouveaux départs par période de pointe seront ajoutés en direction Montréal et le parcours sera prolongé pour desservir plus d’établissements.

«Je suis […] persuadée que les bonifications que nous annonçons aujourd’hui répondront aux besoins exprimés, notamment par les travailleurs de la santé, et que ces mesures convaincront de nouveaux adeptes du transport collectif», a déclaré la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, par voie de communiqué.

Par ailleurs, les voies réservées sur la rue Sherbrooke Est, entre l’avenue Haig et la rue Beaudry en direction ouest, et entre les rues Parthenais et Arcand en direction est, seront désormais en vigueur entre 6h et 20h, du lundi au vendredi. Les voies, d’une longueur de 11 km, étaient auparavant seulement réservées aux heures de pointe.