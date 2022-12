COP15: 47 villes adhèrent à l’Engagement de Montréal

C’est avec beaucoup de fierté que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé aujourd’hui que pas moins de 47 villes à travers le monde ont déjà répondu à son appel en adhérant à l’Engagement de Montréal. Annoncé par la mairesse le 16 novembre à l’occasion de la COP15, cet engagement se décline en 15 actions afin de protéger la biodiversité à l’échelle planétaire.

Parmi les signataires se trouvent plusieurs villes québécoises telles que Laval, Québec, Gatineau, Longueuil ou encore Sherbrooke. Cette initiative permet de mobiliser les municipalités, qui sont souvent au premier plan dans la lutte aux changements climatiques en tant que gouvernements de proximité.

«On le sait, les gouvernements locaux et leurs populations sont souvent les premiers frappés par les impacts du déclin de nos écosystèmes, a expliqué Valérie Plante, lors d’une allocution le 12 décembre. Ils sont aussi des acteurs clés qui agissent rapidement et directement pour la protection de la biodiversité.»

Lors de la séance plénière du Sommet des gouvernements infranationaux et des villes ICLEI, où elle a fait cette annonce, la mairesse s’est présentée à l’auditoire comme une «mairesse d’action». Elle en a profité pour remercier les villes signataires et a invité les autres villes du monde à emboîter le pas.

«Comme mairesse, ce qui me motive, c’est la capacité qu’on a de trouver des solutions concrètes à des situations qui sont vécues au quotidien par la population, a lancé Valérie Plante. Mon souhait le plus profond est que les actions de l’Engagement de Montréal prises par les maires et mairesses de partout dans le monde servent de catalyseur pour protéger la biodiversité dans chacun de nos territoires.»

Parmi la quinzaine d’actions que comprend l’Engagement de Montréal se trouvent la conservation des milieux naturels existants à travers des systèmes de zones protégées; la restauration et le rétablissement des écosystèmes dégradés; ou encore l’élimination des déchets plastiques et l’abandon des pesticides au sein des villes.