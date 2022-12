Montréal est prête à affronter la saison hivernale 2022-2023

Les équipes de la Ville de Montréal seront sur le terrain afin de faciliter les déplacements en déblayant et en ramassant la neige, à l’occasion de la première précipitation importante. L’Escouade mobilité se joindra de nouveau aux opérations de déneigement cette année.

Les Montréalais pourront contribuer à l’efficacité et la rapidité du déneigement, en dégageant les rues et les trottoirs, en stationnant leur véhicule adéquatement et en utilisant les espaces de stationnements gratuits, lors des opérations de chargement de la neige.

Notons que 7 984 places de stationnement incitatif gratuites, majoritairement disponibles la nuit, seront offertes au fil des tempêtes.

La population peut notamment consulter le site montreal.ca/deneigement pour suivre l’avancement des chargements de la neige et pour consulter la carte des stationnements incitatifs.

Selon Météo Québec sur Twitter, des quantités significatives de neiges sont attendues vendredi dans la province.

❄️ Concernant le système qui affectera le Québec dès demain, voici un aperçu de l'heure de début de la neige jusqu'à minuit vendredi. Des quantités significatives sont attendues, planifiez vos déplacements en conséquence. #MeteoQC pic.twitter.com/lLpPUydF4d — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) December 15, 2022

L’hiver à Montréal, c’est :

– 6 550 km de trottoirs et 4 100 km de chaussées à déneiger ;

– cinq opérations de chargement de neige par hiver en moyenne ;

– environ 3 000 employés, au plus fort d’une opération de chargement de la neige ;

– environ 2 200 appareils et équipements sur la route.