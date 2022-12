Des vols annulés à l’aéroport international Montréal-Trudeau

À 16h aujourd’hui, ce sont 45 vols à l’arrivée et 43 vols au départ, pour un total de 88 vols, qui ont dû être annulés en raison des conditions météorologiques difficiles à l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) depuis le début de la journée.

La grande majorité de ces vols étaient des vols domestiques et transfrontaliers. YUL invite les voyageurs à vérifier l’état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne, avant de se déplacer à l’aéroport.

❄️Une bordée de neige est attendue à Montréal, de vendredi matin à samedi matin. Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne, avant de vous déplacer à YUL. pic.twitter.com/9M6EjeLPqX — YUL Aéroport international Montréal-Trudeau (@yulaeroport) December 15, 2022

«Il faut savoir que le système nous provient du Nord-Est américain et a donc eu comme effet de retarder et d’annuler des vols en provenance d’autres aéroports, ce qui crée un “effet domino” sur les horaires des vols qui doivent arriver et repartir de YUL», nous explique l’aéroport par courriel. «Les équipes d’entretien travaillent d’arrache-pied à YUL pour dégager rapidement les deux pistes en alternance, même si la visibilité est limitée, afin que les opérations aériennes soient impactées le moins possible tout au long de la journée.»

Selon une estimation de Météo Québec, YUL a reçu un peu plus de 12 cm de neige aujourd’hui. La neige s’accumule rapidement dans le sud de la province.

🌨️Voici quelques données préliminaires de neige avant le sommaire météorologique de demain matin :

Aéroport de Montréal : 12cm

Mirabel: 14cm

Lanaudière: 8-10cm

Gatineau : 18cm

Ottawa : 30cm

Plus de neige est à venir cette nuit, continuez à nous envoyer vos observations!#meteoQC — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) December 16, 2022