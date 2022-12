Un prêt de la Ville pour protéger 86 logements abordables

La Ville de Montréal annonce un prêt sans intérêt de 5,135 M$ pour une période de 35 ans à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour l’acquisition de trois immeubles d’habitation.

Représentant 86 logements à Ahuntsic-Cartierville et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, le projet en lien avec l’initiative Chantier Montréal abordable est «une réponse directe à la pénurie de logements sociaux et abordables», selon Danielle Cécile, directrice de l’OMHM.

Les bâtiments seront rénovés et mis à niveau par l’Office. Le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers, Benoit Dorais, ajoute que le projet qui vise à «tout mettre en œuvre pour sauvegarder le parc de logement abordables existant et à risque» devrait bénéficier à la communauté «pour les décennies à venir».

Des 86 logements, 78 comportent trois chambres ou plus, dans l’optique d’offrir de «grands logements familiaux, qui se font de plus en plus rares à Montréal», explique la directrice de l’OMHM.

Le projet devait à l’origine se faire par le financement d’AccèsLogis, mais le programme ne pouvait plus couvrir l’ensembles des coûts en raison de la montée des prix de construction et des taux d’intérêt.