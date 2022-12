Tempête: vous êtes toujours assurés même si vous prenez la route

Les compagnies d’assurances rappellent que leurs assurés profitent des mêmes protections en cas d’accidents de la route durant la tempête prévue de jeudi à vendredi. Et cela, même si ces dernières suggèrent fortement de ne pas prendre le volant. Pour rappel, certaines régions devraient recevoir jusqu’à 60 centimètres de neige et des vents de 50 km/h à 100 km/h sont prévus sur l’ensemble du Québec.

«On a eu plusieurs appels au cours des derniers jours, mais on s’attend à ce que notre centre d’appels soit surtout achalandé à partir de jeudi soir et de vendredi», affirme la directrice principale de l’Indemnisation chez Desjardins Assurances, Marie-Ève Vézina. Il n’y a pas d’enjeux relativement aux protections lors d’une tempête, c’est-à-dire que les gens qui décident de prendre la route disposent des mêmes protections, alors que les compagnies le déconseille. «Il faut cependant revérifier nos assurances personnelles pour être certains qu’elles conviennent à nos besoins.»

À ce titre, Mme Vézina précise que certaines personnes ont changé leurs contrats pour être «assurées des deux bords» et ainsi avoir une protection additionnelle en cas d’accidents, mais que ce phénomène reste plutôt limité. «La culture au Québec est de modifier les polices d’assurance lorsqu’on change de véhicules et non lorsqu’il y a des tempêtes météorologiques. On a aussi vu des gens rajouter leurs conjoints ou conjointes comme conducteur secondaire par prudence pour la période des Fêtes, mais il y a eu peu de changements d’assurances automobile.»