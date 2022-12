Un joyeux Noël pour une famille zapotèque après 4 ans d’incertitude

Le Mexique figure parmi les dix pays sources de demandeurs d’asile au Canada depuis 1996. En 2022, les Mexicains sont les deuxièmes plus nombreux, après les ressortissants haïtiens, à avoir déposé un dossier devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Après une attente de quatre ans pour passer son audience devant l’Immigration, une famille mexicaine demandeuse d’asile pourra enfin célébrer le temps des Fêtes sans craindre que ce soit son dernier au Québec. Reconnus comme des réfugiés au Canada au début décembre, les membres de la famille reçoivent comme «le plus beau cadeau de Noël» la nouvelle de leur admissibilité à la résidence permanente.

«Je n’osais pas acheter des décorations de Noël ni trop d’objets ou des meubles pour la maison jusqu’à maintenant, car nous ne savions pas si nous allions devoir partir un jour», dit A.*, mère de famille d’origine zapotèque.

Bien qu’elle se dise reconnaissante de pouvoir enfin envisager un avenir au Québec avec son conjoint et ses enfants, aujourd’hui de jeunes adultes, elle avoue avoir encore du mal à réaliser que l’attente est terminée.

«J’avais commencé à perdre espoir en raison du délai de traitement de notre demande, mais tout ce qui compte pour moi maintenant est que mes enfants sont en sécurité et qu’ils pourront étudier.»

Son conjoint, J.*, est ravi de savoir que ses enfants auront droit à un meilleur avenir que celui qu’ils auraient eu dans leur village natal au Mexique. «Nous sommes venus ici en quête d’une meilleure vie à l’abri de la violence. L’attente a valu la peine», dit le père de famille.

Plus haut, plus loin

«Je suis vraiment contente de savoir que je pourrai m’inscrire au cégep l’an prochain, ça change tout pour moi!», lance leur fille M.*, qui est soulagée de savoir qu’elle ne devra pas interrompre ses études après le secondaire, contrairement à son frère aîné.

J’ai été chanceuse de pouvoir entrer à l’école dès notre arrivée parce que j’étais plus jeune que mon frère. C’était frustrant de le voir rester à la maison à apprendre le français tout seul pendant longtemps. M., jeune demandeuse d’asile étudiante de 5e secondaire

Âgée de 14 ans lorsqu’elle est arrivée à Montréal, elle a été admise dans une classe d’accueil de l’école secondaire de son quartier. Elle a apprivoisé le français rapidement, elle s’est intégrée au parcours scolaire régulier l’année suivante et elle est même devenue capitaine de son équipe de volleyball.

«Je pressentais qu’on recevrait une réponse positive. Je suis allée aux portes ouvertes du cégep il y a quelques semaines parce que je gardais espoir», lance la jeune femme aux cheveux ébène, qui prévoit s’inscrire à un programme postsecondaire en gestion de commerces, pour pouvoir un jour réaliser son rêve d’ouvrir un restaurant de cuisine zapotèque à Montréal.

Choisir sa route

«Ma vie va enfin changer. C’est un nouveau départ pour moi», se réjouit son frère J.*, 22 ans, qui a été obligé de mettre ses études sur pause pendant quatre ans, en raison de son statut migratoire.

Les études postsecondaires n’étant pas obligatoires au Québec, il n’est pas possible pour les demandeurs d’asile de fréquenter le cégep, à moins qu’ils paient les mêmes frais scolaires que les étudiants internationaux. Ces frais peuvent être de 30 à 40 fois plus élevés que ceux payés par les résidents permanents et les citoyens.

Je voulais devenir policier quand je suis arrivé ici, mais au fur et à mesure que le temps a passé, mon rêve s’est estompé. J., jeune demandeur d’asile d’origine zapotèque

Tout comme sa sœur cadette, après quatre ans au Québec, J. a accumulé un riche bagage linguistique. Ils parlent donc aujourd’hui le français et l’anglais, en plus de l’espagnol et le zapotèque, leurs langues maternelles.

«Je peux désormais me concentrer sur ce que j’aime faire réellement, je peux choisir ce que je veux faire dans la vie», dit le jeune homme, qui souhaite entamer un parcours en ingénierie mécanique.

Augmentation du nombre de demandeurs d’asile mexicains

Le Mexique est actuellement le deuxième pays source de demandeurs d’asile au Canada après Haïti, avec plus de 8000 Mexicains ayant fait une demande d’asile aux différents points d’entrée aériens du pays depuis le début de 2022. De janvier à septembre, 5036 demandes d’asile de ressortissants mexicains ont été déférées à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

«Les demandes d’asile des Mexicains sont en explosion, notamment en raison de la situation économique, l’insécurité et la pénurie d’emplois au pays», indique Manuel Antonio Centurion, avocat spécialisé en droit de l’immigration. Celui-ci estime que seulement un tiers des demandes sont acceptées.

La CISR considère que les ressortissants mexicains ne répondent pas aux critères qui permettent à un demandeur d’être reconnu comme un réfugié au sens de la Convention outre-frontières ou un membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil. Il faut donc qu’ils puissent démontrer qu’ils ont un risque plus grand que le reste de la population de leur pays.

Me Centurion constate toutefois une amélioration quant au délai de traitement des demandes. «Le délai moyen se situe entre 12 et 18 mois actuellement, c’est uniquement dans des cas exceptionnels que les demandes demeurent en suspens pendant plusieurs années.»

Engouement pour des services d’accompagnement

Maryse Poisson, directrice des initiatives sociales à l’organisme Collectif Bienvenue, remarque une augmentation de la demande de services par des familles latino-américaines, notamment mexicaines et colombiennes.

«Juste dans les derniers jours, trois ou quatre familles mexicaines se sont présentées chez nous.»

En plus de venir en aide aux familles demandeuses d’asile en leur fournissant des meubles, des vêtements et des produits de première nécessité gratuitement, l’organisme offre régulièrement des séances en ligne pour les aider à comprendre les procédures, leurs droits, leur rôle dans la préparation de leur dossier et leur audience, etc.

«On voit malheureusement beaucoup de familles qui se font refuser leur demande et qui font face à l’expulsion assez rapidement. Nos séances d’information juridique sont très populaires parmi les familles mexicaines parce que c’est très difficile d’avoir accès à cette information ailleurs», indique Mme Poisson.

*À la demande des réfugiés, leurs initiales ont été utilisées dans l’article plutôt que leur noms complets.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.