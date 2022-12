Une édition des Paniers de Noël de Suzie couronnée de générosité

L’équipe des Paniers de Noël de Suzie ont été heureux d’apprendre le 17 décembre dernier que leur organisme recevait un investissement de 475 000$ de la part de l’épicier Maxi pour les aider dans leur 17e campagne en 2023. Cette annonce a été faite lorsque l’organisme révélait avoir amassé 700 687$ pour aider des familles en difficulté en Montérégie, à Laval et à Montréal.

L’annonce-surprise a été faite au marché Maxi de St-Hubert par Patrick Blanchette, vice-président de Maxi, accompagné Patrice Godin, Jonathan Garnier et Jean-Michel Anctil. Les ministres de la Santé, Christian Dubé, des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière et de la Langue française, Jean-François Roberge étaient présents complétés des députées Shirley Dorismond et Isabelle Poulet.

«En fait, Noël cette année était le 17 décembre. C’était magique de voir la mobilisation de centaines de personnes pour aider nos familles. Les Paniers de Noël de Suzie sont remplis de bonheur, de rires d’enfants et représentent un solide coup de pouce pour libérer un peu les parents des tracas financiers. La magie de Noël s’opère et c’est merveilleux», a affirmé Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, lors de l’annonce.

Les Paniers de Noël de Suzie sont une initiative générée par Suzie Roy accompagnée de sa famille et ses amis il y a plus de 16 afin d’aider les familles financièrement durant le temps des fêtes. L’activité a pris de l’ampleur grâce à l’appui de nombreux partenaires financiers. permettant d’augmenter le nombre de familles recevant un appui financier à 700.