P.K. Subban: l’inspiration d’une génération

Profitant du passage des Predators de Nashville au Centre Bell ce soir, le Canadien de Montréal honorera son ex-défenseur P.K. Subban avec une cérémonie mettant en valeur sa carrière, ses accomplissements sportifs et son engagement social.

Plusieurs se rappelleront de l’ancien défenseur comme un joueur qui a inspiré toute une génération de jeunes issus de l’immigration et des différentes communautés culturelles, qui ont pris goût au hockey grâce à lui, ajoutant de la couleur dans un «sport de Blancs».

«Subban a ouvert des portes»

Le reporteur et animateur de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir, d’origine haïtienne, raconte qu’il y avait une absence de modèle de joueur de hockey noir lorsqu’il jouait au hockey étant jeune. Absence que l’arrivée de P.K. Subban a comblé.

«C’est sûr qu’il y avait Georges Laraque, mais c’était un bagarreur et c’était pas trop mon style, raconte-t-il à Métro. Quand j’ai eu connaissance de P.K. comme joueur potentiellement repêché par le Canadien, j’ai découvert un joueur phénoménal avec un bon coup de patin, né la même année que moi. Je me suis dis: wow! C’est rapidement devenu un modèle pour moi.»

Le chroniqueur sportif ajoute que Subban a été un modèle pour toutes les communautés culturelles de par sa flamboyance, son exubérance et son côté rassembleur, devenant du même coup un symbole de la diversité avec son jeu spectaculaire et un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Même si c’était un joueur noir dans un univers blanc, il voulait rassembler tout le monde. J’avais des amis arabes, asiatiques et latinos qui ne s’intéressaient pas au Canadien avant l’arrivée de P.K. Ils sont tous devenus des partisans en voyant aller ce jeune issu de la diversité jouant pour le Saint Graal du sport au Québec. Il a ouvert des portes pour plusieurs joueurs noirs qui ont suivi et qui jouent dans la LNH aujourd’hui.»

Panache et autographes

Jean-François Chaumont, journaliste sportif pour le Journal de Montréal, tenait des propos similaires à ceux de son homologue de TVA Sports quant à la flamboyance du récipiendaire du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH, en 2013.

«Ce n’est pas le premier joueur noir à jouer pour le Canadien, mais c’est clairement lui qui a eu le plus grand impact, affirme-t-il à Métro. Au-delà du hockey, il était impliqué et allumé et tout le monde s’attachait à lui. On avait seulement à constater le nombre de gilets à son nom à Montréal et ailleurs. Bien que sa personnalité ait pu froisser certaines personnes, il a aidé plusieurs personnes et il redonnait beaucoup en signant des autographes et en prenant des photos avec les fans.»

Même son de cloche pour Andy Mailly-Pressoir, pour qui l’engagement social de P.K. est une preuve de son authenticité et de sa personnalité hors du commun. «Même s’il n’est plus à Montréal, il continue à écrire régulièrement aux jeunes de l’Hôpital où il a fait des dons et il connaît tous les jeunes par leur nom. Il n’y a pas 50 P.K. Subban, et c’est un phénomène qui a été grandement important pour le Canadien et pour la population.»

La diversité hors de la glace

Maintenant analyste au réseau ESPN, l’ancien défenseur étoile du Canadien de Montréal souhaite un jour devenir propriétaire d’une équipe de la LNH, suivant son engagement pour rendre le hockey plus diversifié et inclusif autant sur la glace que dans les plus hautes sphères de direction.

«Je veux faire partie de la solution, a-t-il expliqué en entrevue avec La Presse canadienne. Je veux être en position d’éduquer des gens qui sont impliqués dans le hockey depuis plus longtemps que moi et continuer à promouvoir la riche histoire de la LNH, mais aussi participer au prochain chapitre. Pour y arriver, vous devez parfois atteindre une position où vos mots auront un plus grand impact.»

Le match entre les deux équipes est prévu pour 19h. La cérémonie précédera la rencontre.