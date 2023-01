L’art du rap s’invite chez les jeunes Montréalais

3 choses à savoir sur le MC Challenge End Of the Weak

1- Lancé à New York dans les années 2000, le MC Challenge End of the Weak arrive au Québec en 2011.

2- La compétition est la plus ancienne compétition internationale de rap au monde. Elle se déroule dans plus de 25 pays et 5 continents à travers le monde. Une finale mondiale a lieu chaque année.

3- L’événement québécois est organisé dans le cadre de l’initiative Fous du français de l’Union des municipalités du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Québec.