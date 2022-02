Le rap des jeunes au cœur du concours MC challenge

Plusieurs maisons de la culture de Montréal participent au MC challenge 2022, une compétition de rap pour les jeunes de 12 à 17 ans, qui ont jusqu’au 1er mars pour s’y inscrire.

Et si le prochain champion ou la prochaine championne du monde de rap était à Montréal? Pour le savoir, les artistes en herbe âgés de 12 à 17 ans ont jusqu’au 1er mars 2022 pour donner de la voix et prendre part au MC challenge.

Ce concours artistique est basé sur le même principe que la compétition de rap francophone La fin des faibles diffusée à Télé-Québec. End Of the Weak Québec (EOW) s’associe à sept maisons de la culture de Montréal pour dénicher les pépites locales de la scène du rap.

Pour pouvoir participer à la compétition, les jeunes candidats doivent impérativement avoir entre 12 et 17 ans en date du 1er février 2022, comprendre la langue française, obtenir l’autorisation écrite de leurs parents, et habiter le quartier et/ou fréquenter un organisme ou une école dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, LaSalle, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Verdun, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ou Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Cinq épreuves à franchir

La première épreuve à laquelle devront se soumettre les vedettes en devenir est le texte libre: il s’agit de composer une chanson de type single. La seconde étape est l’épreuve de l’a cappella, un texte qui doit communiquer un message percutant ou émouvant, sans appui musical. L’improvisation freestyle bag d’un texte de façon spontanée et créative sera la troisième épreuve. Le MC vs DJ obligera le candidat à s’adapter à différents styles rythmiques et musicaux lors de la quatrième épreuve, et enfin, la collaboration et la cohésion de groupe seront de mise lors de la cinquième étape du cercle cypher.

Pour chacune de ces épreuves, les jeunes candidats seront évalués selon divers critères comme la richesse du vocabulaire, qualité du texte proposé et la créativité. Occuper l’espace avec une bonne présence scénique sera aussi un critère d’évaluation, tout comme la qualité du débit des paroles et l’interaction avec le public.

Calendrier du MC Challenge 2022

Les jeunes rappeurs et rappeuses ont jusqu’au 1er mars pour déposer leur candidature. La période de sélection des participants se déroulera entre mars et avril. Une fois sélectionnés, les jeunes prendront part entre avril et mai à des ateliers et à des formations avec un mentor professionnel de la ligue d’improvisation rap internationale End of the Weak, dans chaque maison de la culture. La compétition aura lieu devant un public dans les maisons de la culture du 2 mai au 10 juin. Et enfin, la grande finale se déroulera au théâtre de Verdure du parc La Fontaine le 9 juillet 2022.

Le MC challenge End Of the Weak, lancé en 2000 à New York, est présenté au Québec depuis 2011. Cette compétition se déroule dans plus de 25 pays à travers cinq continents différents, et une finale mondiale a lieu chaque année pour couronner un champion ou une championne du monde. Cet évènement, organisé en partenariat avec l’organisme End Of the Weak, se tient à Montréal dans le cadre du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville.