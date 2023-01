Tout ce que vous devez savoir sur la tempête qui frappera Montréal

Une tempête de neige est prévue dès ce soir soir et sera suivie de pluie et même de verglas pour le lendemain matin. Plusieurs régions seront touchées par ce cocktail météorologique, certaines plus que d’autres.

🌧️❄️ Un mélange de précipitations est en vu pour le Québec jeudi soir et vendredi. Des quantités significatives de neige, verglas et pluie sont attendues. Voici les avertissements en vigueur. https://t.co/BEcikQ0VCQ#MeteoQC pic.twitter.com/nDHfseaqY4 — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 11, 2023

Environnement Canada a annoncé des bulletins météorologiques spéciaux pour la Côte-Nord et le Sud-Est du Québec, notamment pour toute la région de l’Estrie et dans la vallée du Richelieu – Saint-Hyacinthe où il est fortement déconseillé de prendre la route puisque la neige se transformera en pluie verglaçante tôt dans la matinée vendredi matin. «On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison d’une visibilité variable pouvant passer rapidement de bonne à nulle jeudi et vendredi matin. Par ailleurs, des conditions routières dangereuses sont possibles en raison du verglas sur les routes vendredi», ajoutant que les secteurs plus au nord recevront jusqu’à 15 centimètres de neige.

À Montréal, un avertissement de tempête hivernal est en vigueur. Des précipitations de neige forte sont prévues à partir de 18h00 jeudi après-midi pour se poursuivre jusqu’à 6h00 vendredi matin. Un total de 15 à 25 centimètres de neige est prévu risquant de se transformer en pluie verglaçante. Environnement Canada met en garde les automobilistes qui souhaitent prendre la route dans le secteur de la région métropolitaine de Montréal puisque l’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.