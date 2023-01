Dangers de l’alcool: boire «fait partie de notre culture» selon des Montréalais

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a dévoilé mardi une étude qui conclut qu’il est néfaste pour la santé de consommer de l’alcool, peu importe la fréquence ou la quantité. Boire augmenterait notamment les risques de cancers et de maladies cardiovasculaires.

Qu’est-ce que les Montréalais pensent de cette nouvelle étude et de notre consommation d’alcool? Métro est allé à leur rencontre, à l’extérieur de la succursale de la SAQ, sur l’avenue Laurier Est.

Aucun ne semble surpris par les conclusions de l’étude. «L’alcool, c’est un produit nocif, donc je ne suis pas surpris de savoir que ç’a des effets nocifs sur la santé», résume un citoyen, sac d’épicerie à la main.

De meilleures habitudes de consommation sont de mises, selon certains. «Il faudrait sensibiliser surtout les plus jeunes. C’est là que commence les grosses consommations d’alcool, à l’université où même encore plus tôt», propose un Montréalais.

«Je trouve que les gens font bien ça, et qu’ils sont raisonnables de la façon qu’ils boivent, au Québec en tout cas. Ça fait partie de la culture, le verre de vin», affirme pour sa part une passante. Malgré tout, elle plaide elle aussi pour un certain contrôle de notre consommation d’alcool. «Je me dis qu’on est capable de [s’abstenir] quelques fois pendant la semaine. On est capable de boire normalement.»

Tous ne sont cependant pas aussi optimistes. «C’est un lubrifiant social qui permet aux gens de s’amuser plus. C’est peut-être malheureux, mais à ce point-ci, je pense que c’est trop intégré à nos habitudes», laisse tomber un résident.

«Il n’y a pas un film, pas une publicité, où l’on ne voit pas quelqu’un prendre une bouteille et boire, déplore un autre piéton. On a même des émissions de télé où on fait l’apologie du verre de vin en société. C’est inadmissible.»