Le néonazi Gabriel Sohier Chaput reconnu coupable

Après de longs mois de procès, le juge Manlio Del Negro a reconnu Gabriel Sohier Chaput coupable d’avoir volontairement fomenté la haine contre les personnes juives. L’objet de son accusation est un article qu’il avait rédigé en 2017 pour le Daily Stormer, un site internet d’extrême droite.

Autrement connu sous le nom Zeiger, Sohier Chaput avait plaidé que l’article en question se voulait de l’ordre de l’humour et de la satire et qu’il n’était l’auteur que d’une partie de ce dernier, ce que le juge de la Cour du Québec a rejeté du revers de la main, qualifiant ces explications de «non crédibles».

«Par fourberie, il avance l’excuse que ses écrits doivent être considérés comme des écrits satiriques, a déclaré le juge. Le tribunal trouve invraisemblable que l’éditeur aurait écrit l’ensemble de l’article et lui [Sohier Chaput] n’aurait écrit qu’une partie de l’article.»

Lors de la lecture du jugement, le juge Del Negro a rappelé que Sohier Chaput était l’auteur de près de 1000 articles publiés sur le site d’extrême droite, en en citant quelques titres. À de nombreuses reprises, le juge a cité un extrait du texte de Sohier Chaput des plus violents: «Du nazisme ininterrompu et partout jusqu’à ce que la rue même soit inondée des larmes de nos ennemis.»

«Non seulement il fomente de la haine, mais il incite les lecteurs à passer à l’action, a lancé le juge Del Negro. Une personne raisonnable qui lirait les phrases que [Sohier Chaput] a écrites estimerait que les propos exposent ou supposeraient exposer à la détestation des personnes juives.»

Une audience se tiendra le 25 janvier prochain pour déterminer les conditions de remise en liberté que devra respecter Sohier Chaput en attendant de recevoir sa peine. Il pourrait s’agir d’une interdiction totale d’utiliser un ordinateur et internet, sauf pour le travail. Le juge Del Negro prononcera la peine qu’il imposera à Sohier Chaput le 11 mai prochain.

Une personne «extrêmement dangereuse pour la paix publique»

Après avoir reconnu coupable Sohier Chaput, le juge Del Negro a souligné la dangerosité de l’accusé et a ordonné sa mise sous garde dans l’attente de la prochaine séance visant la détermination de la peine.

«Le tribunal estime que l’énormité de l’acte criminel commis par l’accusé est tellement contraire aux valeurs de notre société que c’est choquant que cette personne puisse aller n’importe où dans le monde, a lancé le juge Del Negro. [Sohier Chaput] est une personne extrêmement dangereuse pour la paix publique […] et le tribunal pense qu’il représente un danger imminent.»

L’avocate de la défense, Me Hélène Poussard, a immédiatement réagi en indiquant qu’aucune raison ne justifiait la détention de son client. Elle s’est ensuite adressée directement au juge pour lui demander si sa décision était motivée par une plainte qu’elle aurait déposée auprès de la magistrature à l’égard du juge Del Negro. Ce à quoi il s’est abstenu de répondre.

À la reprise de l’audience, le juge a revu sa décision permettant à Sohier Chaput d’être remis en liberté avant que sa peine soit prononcée en mai prochain. Un rapport présentenciel a été demandé auprès d’un agent de probation afin d’évaluer l’état psychologique et personnel de Sohier Chaput pour ensuite prendre position sur ce qui est approprié comme peine.

L’inquiétude du juge Del Negro est que Sohier Chaput continue de «répandre son idéologie haineuse un peu partout de façon anonyme», derrière n’importe quel clavier d’ordinateur dans le monde.

«Le tribunal constate que ses idéologies se sont empirées au fil des ans, a lancé le juge. Des fois, ces gens-là, ils ne changent pas et c’est ça l’inquiétude.»

Me Poussard a annoncé que son client serait désormais représenté par Me Antonio Cabral. Selon Me Cabral, Me Poussard n’aurait pas expliqué les raisons de son retrait du dossier.