Le procès du néonazi Gabriel Sohier-Chaput se termine, mais le débat sur l’Holocauste continue

Le procès du néonazi montréalais Gabriel Sohier-Chaput, aussi connu sous le nom de Zeiger, s’est conclu aujourd’hui sur le même ton que lors de la précédente audience. L’avocate de l’accusé, Me Hélène Poussard, a poursuivi sa plaidoirie en expliquant qu’aucune preuve n’est disponible pour que la Cour considère que l’entière responsabilité de la mort de six millions de juifs pendant l’Holocauste revient aux nazis.

C’est avec le regard évasif que Gabriel Sohier-Chaput, vêtu de noir et les cheveux attachés, a pris place dans le box des accusés de la salle d’audience du palais de justice de Montréal, vendredi matin. L’air désintéressé, il consultait son cellulaire pendant la plaidoirie de son avocate.

Sohier-Chaput est accusé d’avoir fomenté la haine spécifiquement à l’égard des juifs. Il l’aurait fait dans un article publié sur le site d’extrême droite The Daily Stormer, en janvier 2017.

Définir la connaissance judiciaire

Me Poussard a commencé sa plaidoirie en définissant tant bien que mal ce qu’est la connaissance judiciaire, soit ce que le juge peut tenir pour acquis en fonction de la connaissance générale. Cette notion avait mis le feu aux poudres lors de la dernière audience.

«Que les nazis ont exterminé six millions de juifs [pendant l’Holocauste], cet énoncé-là n’est pas suffisamment précis et circonscrit pour que le juge en prenne connaissance judiciaire», a soutenu Me Poussard.

Pour appuyer son argumentaire, elle a énuméré différentes définitions du terme «nazi» tirées de différentes encyclopédies, pour ensuite expliquer que tous les morts de l’Holocauste ne pouvaient être uniquement attribués aux nazis. Pour ce faire, elle a cité la collaboration de la France, de la Croatie ou encore de la Slovaquie avec le régime nazi.

«On semble indiquer que la mort de ces six millions de juifs ne résulte que des nazis, a-t-elle lancé. Pour tous ces pays-là, il n’y a rien qui permet de penser qu’ils étaient des nazis […] On peut être antisémite sans être nazi.»

Selon elle, le chiffre de six millions de juifs tués pendant l’Holocauste n’est par ailleurs pas assez «précis» pour que le juge Manlio Del Negro puisse le considérer comme une connaissance judiciaire. Elle a ensuite expliqué que le recours à un expert aurait été nécessaire pour expliquer la notion de «race inférieure».

C’est très réducteur de dire que six millions de juifs ont été tués directement par les nazis. Me Hélène Poussard, avocate de la partie défenderesse

Haussant le ton face au juge, Me Poussard s’est cependant voulue claire pour expliquer qu’elle ne conteste en rien ce qui s’est passé lors de l’Holocauste.

Échanges tendus entre le juge et la défense

Tout au long de l’audience, la plaidoirie de Me Poussard a conduit à différents échanges des plus inhabituels entre elle et le juge Del Negro. Selon Me Poussard, le procureur de la Couronne, Me Patrick Lafrenière, aurait invité à de multiples reprises la Cour à faire des inférences quant aux preuves présentées.

Vous allez faire les inférences que vous voulez, vous êtes le juge, monsieur le juge. Me Hélène Poussard, avocate de la partie défenderesse

À plusieurs reprises, Me Poussard a vu sa plaidoirie interrompue par le juge qui lui demandait de passer à l’argument suivant. Il lui a par la suite reproché de ne pas fournir les preuves suffisantes concernant des inférences que la Cour aurait faites lors des précédentes audiences.

«Ce que je trouve inquiétant c’est que vous avec dit beaucoup de choses aujourd’hui sans avoir de preuves pour se référer», a lancé le juge Del Negro.

La Cour énoncera son jugement le 23 janvier prochain et a requis la présence de l’accusé.