Un jeune cinéaste montréalais arrêté pour le meurtre de sa mère

Le suspect arrêté mercredi à la suite du premier meurtre de l’année à Montréal serait un réalisateur de 28 ans connu dans le milieu du cinéma montréalais.

La victime de 61 ans, Lysane Gendron aurait été assassinée par son fils, Emmanuel Gendron-Tardif, dans le logement de celui-ci. Le suspect, qui aurait poignardé mortellement la victime au cou, devrait être accusé de meurtre au courant de la journée.

Ayant étudié à l’Université Concordia, Emmanuel Gendron-Tardif, 28 ans, a notamment réalisé trois longs-métrages depuis 2019.

Son plus récent film, Au Grand Jour, qui doit prendre l’affiche en avril avait, en novembre, reçu la mention du jury au Festival de films Cinémania. Selon le site Web Films du Québec, le suspect travaillait sur son premier documentaire, Le Marcheur, qui devait brosser le portrait d’un homme autiste passionné par le cinéma.

Rappelons que le 9-1-1 avait reçu un appel à 7h22, mercredi matin, de la part d’un homme qui clamait que sa mère était aux prises avec son frère, lequel se trouvait en crise et en psychose.

Une voiture de patrouille était arrivée sur les lieux 13 minutes plus tard. La victime avait été retrouvée inconsciente et coincée sous un meuble. Il y aurait eu beaucoup de sang dans le logement et une arme aurait été trouvée sur place. Urgences-santé avait constaté le décès de la dame.

Le suspect avait pris la fuite avant l’arrivée des policiers, mais a été arrêté plus tard dans la journée.

Rappelons que 41 meurtres ont été commis sur le territoire du SPVM en 2022. Depuis le regroupement des services de police municipaux de la Communauté urbaine de Montréal, en 1972, le nombre le plus élevé d’homicides enregistré sur l’île de Montréal en une seule année a été de 104, en 1975. En 2016, 23 meurtres ont été commis, le plus petit total annuel enregistré.