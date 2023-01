Un premier meurtre à Montréal en 2023

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé que la femme qui a été retrouvée morte mercredi matin dans un logement de la rue Fullum, à l’angle de la rue Rouen, dans le quartier Centre-Sud, a été victime d’un homicide, le premier à survenir sur le territoire de l’île de Montréal cette année.

Rappelons que le SPVM a retrouvé ce matin le corps de la femme, qui présentait des traces de violence. Les policiers parlaient alors d’une mort suspecte. L’enquête a été transférée à la section des crimes majeurs et vers 14h, le SPVM indiquait qu’un «témoin important» était rencontré par les enquêteurs. La scène du crime est toujours protégée afin de faciliter l’enquête.

On ignore pour le moment l’âge de la victime.

De son côté, Radio-Canada a rapporté, peu avant 16h, que le fils de la victime, un homme d’une vingtaine d’années, a été arrêté au courant de la journée par le SPVM.

Le réseau de nouvelles indique que le 9-1-1 a reçu un appel à 7h22 mercredi matin de la part d’un homme qui clamait que sa mère était aux prises avec son frère, lequel se trouvait en crise et en psychose.

Une voiture de patrouille serait arrivée sur les lieux 13 minutes plus tard. La victime aurait été retrouvée inconsciente et coincée sous un meuble. Il y aurait eu beaucoup de sang dans le logement et une arme aurait été trouvée sur place. Urgences-santé aurait constaté le décès de la dame.

Toujours selon Radio-Canada, le suspect avait pris la fuite avant l’arrivée des policiers, mais a été arrêté plus tard dans la journée.

Rappelons que 41 meurtres ont été commis sur le territoire du SPVM en 2022. Depuis le regroupement des services de police municipaux de la Communauté urbaine de Montréal, en 1972, le nombre le plus élevé d’homicides enregistré sur l’île de Montréal en une seule année a été de 104, en 1975. En 2016, 23 meurtres ont été commis, le plus petit total annuel enregistré.