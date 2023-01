Il faudra dire adieu au magasin Archambault de la rue Berri

Le mythique magasin Archambault qui a illuminé l’intersection des rues Berri et Sainte-Catherine avec son enseigne géante fermera ses portes le 30 juin prochain.

La nouvelle aurait été communiquée aux 34 employés de la succursale vendredi matin, selon La Presse. Le Groupe Archambault explique avoir été au centre d’une conjoncture de changements incessants ces dernières années dans le secteur de la place Émilie-Gamelin, laquelle a eu pour effet de faire décroître l’achalandage du magasin.

Entre la réfection du CHUM, les nombreux chantiers de construction entamés et à venir en périphérie, la désertion du centre-ville causée par le travail et les études à distance durant la pandémie, la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, pour ne nommer que quelques facteurs, il est devenu de plus en plus ardu pour le magasin d’appâter une clientèle en perpétuelle mutation.

Des employés « peinés et consternés »

Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau de la section locale 574 (SEPB-574) se désole de la fermeture du magasin Archambault Berri. « Une trentaine d’employés se retrouveront sans travail », peut-on lire dans un communiqué de presse.

« Ces femmes et ces hommes débutent l’année 2023 du bien mauvais pied. Nous sommes de tout cœur avec elles et nous allons nous assurer que le processus de fermeture se fasse dans le respect des artisans du Archambault Berri », a mentionné le président du syndicat, Dominic Béland.

La création du Groupe Archambault remonte à l’année 1896. L’entreprise avait changé de mains en 2015, devenant ainsi une division de Renaud-Bray. En 2018, le disquaire, initialement situé au 500, rue Sainte-Catherine Est, avait choisi de déménager dans les locaux plus petits, mais modernisés, de l’immeuble adjacent, sis au 510 de la même rue.