Décès de Tyre Nichols: le directeur du SPVM «dévasté par le drame»

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a réagi à la mort de Tyre Nichols, cet homme de 29 ans décédé le 10 janvier des suites d’une intervention policière à Memphis, aux États-Unis, offrant ses condoléances à la famille et aux proches de l’homme.

«En tant que policier, je suis dévasté par ce drame, indique le nouveau chef du SPVM dans un communiqué. Je me suis battu toute ma carrière pour une police qui use de fermeté lorsque nécessaire, mais dans le respect de la dignité humaine. Une police qui ne met pas en péril, mais, au contraire, renforce le lien sacré qui doit l’unir à la population. Une police qui n’oublie pas pourquoi elle existe: protéger et servir. Protéger et servir la population, toute la population, toutes les populations.»

Rappelons que Tyre Nichols a été interpellé par les policiers le 7 janvier pour conduite dangereuse. Cinq policiers l’ont alors extirpé de sa voiture avant de l’asperger de poivre de Cayenne et d’utiliser un pistolet Taser contre lui. Lorsque Nichols a tenté de prendre la fuite, les agents l’ont saisi et l’ont roué de coups pendant près de trois minutes, le blessant gravement. Il est décédé de ses blessures trois jours plus tard.