Médecine: explosion des admissions pour les étudiants noirs à McGill et à l’UdeM

L’admission d’étudiants noirs en médecine a explosé cette année à Montréal. Pas moins d’une quarantaine de jeunes des communautés noires ont enfilé leur sarrau cette année à McGill et à l’Université de Montréal (UdeM), qui accueillent chacune une vingtaine d’apprenants dans leurs facultés de médecine. L’année d’avant, seulement quatre étudiants noirs étaient reçus dans les facultés de médecine des universités montréalaises.

Il s’agit du fruit des efforts d’un Groupe de travail autour du recrutement au sein des communautés noires codirigé par le Dr Jean-Michel Leduc et la Dre Isabelle Ferdinand, d’origine haïtienne. «C’est historique et c’est du jamais vu! Notre travail a porté fruit, s’exclame la Dre Ferdinand, qui a étudié à l’Université Laval, à Québec, en 2008, en entrevue avec Métro. J’étais la seule Noire là-bas», rappelle-t-elle fièrement.

En 2022, la Faculté de médecine de l’UdeM avait dévoilé un plan d’action pour favoriser ces admissions, en partenariat avec l’Association médicale des personnes de race noire du Québec (AMPRNQ) et le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ). McGill y a également adhéré.

On n’est pas allé les chercher; il y a eu des places réservées aux entrevues et un formulaire d’auto-déclaration. Et à dossier académique égal, l’étudiant qui démontre ses capacités à devenir un bon médecin était accepté. Dre Isabelle Ferdinand, , jeune médecin noire d’origine haïtienne

Le «Momentum Floyd»

Mais pourquoi n’y avait-il pas eu cela avant?, demande Métro à la coresponsable du Groupe de travail. «C’est une bonne question», répond la médecin, avant d’ajouter que «les gens ne se rendaient pas compte qu’il y avait une problématique».

Les étudiants noirs admis en médecine cette année font partie de ce que les deux facultés appellent des «contingents particuliers», dans le cadre de ces programmes très contingentés. Et les événements malheureux aux États-Unis en matière de droits civiques ont eu pour effet de réveiller les responsables, de l’avis de la Dre Ferdinand.

Ce qui a ouvert les yeux, c’est tout le mouvement Black Lives Matter, la mort de Georges Floyd; je pense que cela a suscité une volonté de changer la donne, pas seulement en médecine, mais aussi dans d’autres domaines où le constat est similaire. Dre Isabelle Ferdinand, jeune médecin noire d’origine haïtienne

Selon le Dr Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine, le plan d’action incarne «l’engagement de notre faculté» à offrir un environnement d’apprentissage inclusif qui priorise l’équité et la sécurité culturelle et où toutes les personnes sont traitées avec dignité et respect.

«Au même titre que le plan d’action pour favoriser l’accès des peuples autochtones aux professions de la santé que nous avons lancé en mai 2022, celui que nous présentons s’inscrit dans la volonté de la Faculté de médecine de s’ouvrir à la diversité dans toutes ses sphères d’activité», a indiqué le Dr Cossette, lors du lancement des travaux du Groupe de travail.

Au moment de participer au lancement du Groupe, le Dr Édouard Kouassi, président de l’AMPRNQ, avait évoqué des études qui montraient, disait-il, «que la santé d’une société ne se mesure pas seulement par son PIB, mais aussi et surtout par sa capacité de lutter contre les inégalités sociales».

Atout pour la santé publique

En tant que jeune médecin noire et femme, Isabelle Ferdinand dissimule mal sa fierté pour toutes les communautés noires, «pas seulement pour moi», précise-t-elle. De plus, sur la plan de santé publique, elle croit qu’il s’agit là d’un atout majeur pour toute la province.

«Il y a des données dans la littératie médicale qui démontrent que plus le corps médical est diversifié, plus il y a des répercussions sur l’accessibilité aux soins, parce que il y a des déserts médicaux, même à Montréal. On dit souvent « Qui se ressemble s’assemble », ajoute-t-elle. Des patients qui voient des médecins de leur couleur vont s’ouvrir plus facilement sur leur maladie ou leur problème de santé.»

Les résultats du travail en la matière découlent du Forum citoyen sur la représentation des étudiantes et étudiants issus des communautés noires en sciences de la santé, mis sur pied en avril 2021, en collaboration avec d’autres organismes et facultés. Au total, cinq axes – recrutement, admission, curriculum, environnement d’apprentissage et soutien financier – ont été pris en compte.