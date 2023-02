SPVM: des policiers noirs célèbrent leur diversité avec Fady Dagher

Une centaine de policiers et employés civils noirs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont célébré le Mois de l’histoire des Noirs à leur manière sous le thème «Diversité au pluriel» lors d’un rassemblement au Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM). Le chef de la police Fady Dagher y était à l’invitation du Réseau des employés noirs et afros descendants (RENA) du SPVM.

«J’ai un message pour les familles qui ont prêté leur papa, leur mari à la fonction policière, a-t-il lancé à l’assemblée, je veux leur dire que ce n’est pas facile, il y a des obstacles à l’interne et des incidents malheureux. Ils sont des héros pour moi, eux qui, en étant une minorité, arrivent à rayonner».

M. Dagher n’a pas caché qu’il reste beaucoup de travail à faire encore «pour faire en sorte que l’inclusion soit naturelle dans nos services.» La semaine dernière, Fady Dagher a autorisé le RENA à hisser leur drapeau ( symbole de leur africanisme) au mât du Quartier général de la police, à Montréal. «Dans ce drapeau là, je vois le mot espoir et Mandela», a déclaré le chef du SPVM lors de sa prise de parole devant des policiers noirs.

« Pas dans la chicane »

Par analogie, il rappelle une anecdote de l’investiture de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui, en rentrant au palais avec son équipe d’employés noirs, croisait l’équipe de l’ancien président blanc Frédéric De Clerck sortir. Il leur dit : « mais où est-ce que vous vous en allez? Ne partez pas, on va travailler ensemble.»

«Mandela ne faisait pas dans la chicane. Il n’avait pas une mission ou une vision, mais il avait une cause. Et, une cause, cela va plus loin qu’un parti politique, elle traverse les époques et cela continue à vivre.»

Fady Dagher, chef du Service de police de la Ville de Montréal