Fondu au Noir: un festival qui met les femmes noires à l’honneur

C’est demain qu’aura lieu l’ouverture du festival Fondu au Noir, qui mettra à l’honneur pendant cinq jour des femmes afrodescendantes à travers la musique, le cinéma et la discussion.

Après deux ans en ligne, le Festival célèbre cette année le Mois de l’histoire des Noirs avec une programmation hybride, du 8 au 12 février. Tour à tour, près de 50 invités, dont l’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade, seront présents pour des projections de films, des panels de discussion, des entrevues et des concerts. Le but? Apprendre à «mieux se connaître et mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble», partage Fabienne Colas, créatrice de la Fondation Fabienne-Colis, qui a lancé le festival en 2012.

Pendant son entrevue avec Métro, Mme Colas a d’ailleurs réalisé que cette année marque aussi les 20 ans qu’elle a «fait ses valises» pour quitter Haïti et s’installer à Montréal.

Rencontre intime avec Dominique Anglade

Le Festival démarre à la Cinémathèque avec la projection de cinq courts-métrages de réalisatrices afrodescendantes et québécoises, suivie d’une discussion autour de l’inclusion des femmes au cinéma. Une activité animée par Diane Gistal, fondatrice de Nigra Iuventa.

Parmi les nouveautés insolites de cette année se trouve par ailleurs une «discussion à cœur ouvert» entre l’ancienne cheffe libérale Dominique Anglade et Mme Colas, jeudi, à la Grande bibliothèque. Lors de cette discussion «entre femmes d’affaires qui se connaissent depuis 15 ans», Mme Colas souhaite «lever le rideau et découvrir les motivations, les embûches» et les projets de l’ancienne politicienne au parcours professionnel édifiant, qui s’est faite discrète depuis sa démission du PLQ en novembre dernier.

Démystifier les tabous

Cette année, certains sujets tabous seront mis à l’honneur lors du Festival, souligne par ailleurs l’organisatrice. Les enjeux d’intersectionnalité et les préjugés qui touchent les personnes LGBTQIA+au sein de la communauté noire ainsi que la santé mentale feront l’objet de discussions entre un panel et le public pour «s’inspirer, s’éduquer et se challenger à trouver de solutions».

Mme Colas affirme qu’en tant qu’Haïtienne, «il ne faut pas se plaindre, il faut faire semblant que tout va bien». Elle déplore ces stigmas et confie que dans beaucoup de cultures, quelqu’un qui a des soucis de santé mentale est encore traité de «fou» aujourd’hui.

Coup de cœur

Le coup de cœur de Fabienne Colas pour cette année est la série de 12 courts-métrages documentaire Être Noir.e à Montréal, réalisée en 2021 par des cinéastes émergents francophones et anglophones entre 18 et 30 ans, dans le cadre du programme Être Noir.e au Canada, produit par sa fondation.

Le Festival cible par ailleurs non seulement la population noire, mais aussi les populations de toutes les origines. Une partie de la programmation sera ainsi en ligne, pour maintenir une accessibilité aux participants qui n’habitent pas Montréal ou le Canada, qui sont devenus plus nombreux depuis la pandémie, se réjouit Mme Colas.

Le Festival Fondu au Noir est présenté par le Groupe Banque TD. La programmation complète est disponible sur www.fonduaunoir.ca.