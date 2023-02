Vague d’arrestations et de saisies par le SPVM

Des armes à feu, des drogues et de l’argent ont été saisis par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) cette semaine dans trois arrondissements de Montréal. Plusieurs arrestations ont également été effectuées en lien avec ces cas de possession illégale.

Les policiers de la Division du crime organisé ont procédé lundi à la saisie de deux pistolets chargés ainsi que de trois cellulaires, retrouvés dans un condo de la rue Peel dans l’arrondissement de Ville-Marie. Cette intervention a mené à l’arrestation de quatre hommes âgés de 19 à 25 ans, qui occupaient le logement à ce moment. Ils ont comparu à la cour et font maintenant face à des chefs d’accusation de possession d’arme à feu prohibée.

Deux jours plus tard, les policiers se sont rendus dans deux logements de la rue Laframboise dans l’arrondissement de Saint-Laurent, puis du boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour y effectuer des perquisitions. De la cocaïne a été saisie, dont la valeur de revente sur le marché noir est estimée à 200 000 $, en plus d’une arme de poing, d’un chargeur à haute capacité, de munitions et environ 62 000 $ en argent comptant, a énuméré le SPVM dans un communiqué de presse. Un homme de 24 ans et une femme de 21 ont été arrêtés. Des accusations de possession d’arme à feu et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic ont été portées contre ces deux individus.

La semaine dernière, une enquête distincte ciblant un homme de 29 ans a mené les agents sur la Rive-Sud de Montréal. Une arme, des munitions et de la cocaïne ont toutes été retrouvées à l’intérieur de son véhicule et de son logement situé sur la rue King-George, à Longueuil. Ce dernier est actuellement détenu par les autorités.

D’autres arrestations et perquisitions ont également eu lieu le mois dernier dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que sur la Rive-Nord de Montréal, soit à Terrebonne et à Saint-Lin–Laurentides. Ces opérations auraient permis le démantèlement d’un réseau de drogue.

Des armes à feu, des munitions, près de 3000 roches de crack, de la cocaïne, des amphétamines et environ 48 000 $ en argent comptant ont été saisis par les policiers. Cinq hommes âgés de 21 à 49 ans ont été appréhendés. Des accusations de possession d’arme à feu et de possession de drogue en vue d’en faire le trafic pèsent maintenant sur ces contrevenants.