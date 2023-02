Coupes à la direction de la STM

Alors qu’elle est dans l’incapacité de boucler un budget équilibré, la Société de transport de Montréal (STM) met à la porte trois directeurs exécutifs.

Ces congédiements interviennent alors que la STM, comme de nombreuses sociétés de transport, fait face à un trou de 78M$ dans son budget 2023 et qu’elle a fini 2022 déficitaire. Face à cette crise budgétaire, l’agence de transport a annoncé via un communiqué qu’elle diminuera de 20% les effectifs de son comité de direction.

Trois des huit directeurs exécutifs seront limogés tandis que les deux postes de direction générale adjointe seront préservés. La compagnie explique donc chercher à se restructurer pour s’adapter aux réalités changeantes du milieu.

Rappelons que la pandémie a fait baisser l’achalandage des transports collectifs avec le recours au télétravail et que l’électrification des voitures diminue les revenus liés à la taxe sur l’essence. Face à cette situation, l’île de Montréal a mis en place une taxe sur l’immatriculation qui sera bientôt étendue dans tout le Grand Montréal pour financer les transports collectifs de la région métropolitaine.

Pour autant, la situation de la STM et de toutes les agences québécoises de transport reste préoccupante et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, dit souhaiter mener des consultations pour trouver des solutions et pérenniser les financements du transport collectif.

Ces réalités mouvantes invitent ainsi la STM à se « repenser » et à faire « évoluer ses façons de faire » argumente l’agence de transport. Elle aimerait offrir plus de flexibilité à ses clients.