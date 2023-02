Forte solidarité à la Syrie et la Turquie à Montréal

Plus d’une centaine de citoyens se sont rassemblés dans le centre-ville de Montréal dimanche par solidarité aux victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière. Plus de 30 000 personnes ont perdu la vie, selon les derniers chiffres officiels.

Le rassemblement, organisé par des citoyens d’origine syrienne, visait à souligner l’ampleur du désastre humanitaire provoqué par le séisme et dénoncer le manque d’action d’Ottawa et de la communauté internationale.

Des appels à déployer davantage de moyens, particulièrement dans les territoires syriens déjà meurtris par la guerre, ont été lancés.

«Nous sommes en face d’une catastrophe humanitaire et nous déplorons l’inaction de la communauté internationale qui a été témoin depuis 6 jours de la mort lente des Syriens, sans agir, déclare la militante syrienne des droits humains Muzna Dureid. Nous demandons au gouvernement canadien de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur l’ONU pour faciliter l’accès de l’aide humanitaire et l’ouverture des postes frontaliers nécessaires pour acheminer l’aide aux personnes qui ont le plus besoin».

Photo: Dalia Alachi

Les manifestants ont demandé à Ottawa de faire pression sur l’Organisation des Nations unies (ONU) et réclamé l’octroi de visas humanitaires aux sinistrés. Ils ont exhorté le gouvernement fédéral à accélérer le traitement des dossiers d’immigration en cours, comme celui-ci l’avait fait à la suite du tremblement de terre en Haïti en 2010 et de la guerre en Ukraine en 2022.

«Les besoins immédiats dans le Nord-ouest syrien sont énormes. 4.3 millions de personnes sont piégées dans une région où elles n’ont accès à aucun service de base, que ce soit en termes de refuge, de denrées alimentaires, services de santé et hygiène, et autres éléments de secours immédiats», a-t-on déploré.

Photo: Dalia Alachi

Les personnes présentes au rassemblement solidaire ont également souligné les difficultés auxquelles les populations touchées allaient être confrontées dans un futur proche. Elles ont demandé à ce que des ressources soient mobilisées pour aider à la reconstruction.

«Des milliers de personnes sont désormais sans abris et dorment dans la rue en plein hiver. Des milliers d’enfants ont perdu

leurs parents, leurs familles et tout système de protection et sont désormais orphelins», a-t-on alarmé.

À Montréal, le Centre communautaire turc accepte les dons. Tellement de dons matériels ont été offerts que le centre n’accepte que les sommes en argent désormais.