À Mexico, Plante vante l’importance du transport collectif

En mission économique dans la capitale du Mexique, la mairesse de Montréal Valérie Plante a pu discuter du développement du transport collectif et de son financement avec les autorités locales. Mexico offre une preuve supplémentaire de l’importance de ce mode de déplacement, croit Mme Plante.

Le financement des transports en commun a été au cœur de discussions entre la mairesse de la métropole québécoise et le Secrétaire aux affaires extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard.

Rappelant que Mexico «a considérablement amélioré la qualité de l’air» avec le développement du transport collectif, Mme Plante a déclaré, à la suite de ce voyage, que «le succès de ce modèle démontre l’impact positif du transport collectif dans les milieux de vie et la nécessité d’offrir aux sociétés de transport de Montréal et du Québec un financement adéquat».

Les sociétés de transport québécoises traversent actuellement une crise de leur financement. La Société de transport de Montréal (STM) a bouclé un budget 2023 avec un trou de 78 M$. Cette baisse de financement vient de la chute de la fréquentation liée au télétravail et à l’effondrement des revenus liés aux taxes sur l’essence, alors que les voitures s’électrifient.

Dans un communiqué, le cabinet de la mairesse explique que cette rencontre a également permis de solidifier les liens entre Montréal et le Mexique en culture, en développement économique et en transition écologique, en plus des transports en commun.

Valérie Plante a profité de son passage dans la capitale mexicaine pour rencontrer une entreprise montréalaise qui va s’installer à Mexico et une entreprise américano-mexicaine qui s’est installée à Montréal. Selon le cabinet municipal, ces rencontres sont le signe de la vitalité économique de la métropole québécoise qui «attire des investissements» et exporte son savoir-faire.