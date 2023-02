Trafic de drogues entre Montréal et Toronto: 6 personnes arrêtées

Six individus ont été arrêtés par l’équipe Antigang du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ce jeudi matin dans le cadre d’une enquête visant à démanteler un réseau de trafic de drogues entre Montréal et Toronto.

Des arrestations ont été effectuées à Montréal, Repentigny et Châteauguay. Six présumés trafiquants de stupéfiants, soit cinq hommes et une femme âgés de 25 à 27 ans, ont été appréhendés sur leur lieu de résidence. Ces derniers devraient comparaître ce jeudi 16 février, plus tard dans la journée. Ils feront face à divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants, a indiqué le SPVM.

L’enquête, qui a conduit à ces arrestations avait été amorcée au moins d’août dernier. Une première vague d’arrestations en lien avec ce réseau avait eu lieu l’automne dernier, quand les enquêteurs avaient notamment intercepté un individu de 32 ans, le 30 novembre, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. L’homme avait été pris sur le fait, alors qu’il sortait un sac de hockey rempli de drogues de son véhicule.

Cocaïne, amphétamine, méthamphétamine et argent comptant

Des quantités importantes de drogues et d’argent comptant ont été saisies par les autorités depuis le début de cette enquête policière, à savoir: 40 kg de cocaïne (valeur de 1,2 M$), 100 000 comprimés d’amphétamine (valeur de 500 000 $), 24 kg de méthamphétamine en cristaux (valeur de 360 000 $), 3 400 comprimés de protonitazène (valeur de 17 000 $) et 700 000 $ en argent comptant.

Une partie des stupéfiants sous le contrôle de ce réseau aurait été entreposée dans les infrastructures d’une usine, d’après le SPVM.

Le SPVM a souligné la collaboration de la Police provinciale de l’Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de cette enquête.