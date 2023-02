Québec ouvre la porte à un prolongement du REM de l’Est au centre-ville

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault,

Le REM de l’Est pourrait finalement être connecté au centre-ville de Montréal. C’est du moins ce qu’a laissé entrevoir la ministre des Transports Geneviève Guilbault, devant plus de 300 membres de la Chambre de commerce de l’est de Montréal réunis au centre de golf métropolitain.

Si cette connexion est créée, ce sera lors de la deuxième phase du projet, a-t-elle toutefois indiqué.

«La connexion avec le centre-ville ne sera jamais impossible dans un deuxième temps, s’il y a lieu», a-t-elle indiqué, en réponse à une question du PDG de la Chambre Jean-Denis Charest.

Une connexion entre le REM de l’Est et le centre-ville est écartée depuis le retrait de CDPQ Infra du projet.

Voir grand pour l’est

Geneviève Guilbault considère que les différents projets structurants qui sont en branle présentement et qui le seront dans un futur rapproché permettront à l’est de Montréal d’être finalement connecté au «reste du monde», avec un réseau «plus attractif que jamais».

«Il est important que le développement des transports collectifs se fasse rapidement. Après des années de discussions, le prolongement de la ligne bleue se concrétise et le SRB Pie IX sera prolongé entre Pierre-de-Coubertin et Notre-Dame», a souligné la vice-première ministre du Québec.

Les gens de l’est sont très optimistes du développement du REM de l’est, selon Geneviève Guilbault. «Les deux branches actuelles de Marie-Victorin et Pointe-aux-Trembles sont confirmées. Et tout laisse croire que les prolongements vers Rivière-des-Prairies et Lanaudière vont se faire», conclut-elle.