Inflation: les amateurs de viande y goûtent en 2023

Les factures d’épicerie continuent de gonfler de manière significative depuis janvier 2023, bien que l’indice des prix à la consommation (IPC) ait généralement diminué par rapport à décembre 2022. La hausse de 7,3% du prix de la viande est la plus marquée d’un mois à l’autre depuis juin 2004.

Plus précisément, le prix du poulet frais ou surgelé a grandement contribué à la hausse en augmentant de 9% en janvier par rapport à décembre, plus forte hausse depuis septembre 1986. Les coûts ont augmenté dans le contexte d’une demande saisonnière accrue ainsi que de contraintes liées à l’approvisionnement et à la grippe aviaire.

La croissance des prix d’une année à l’autre s’est aussi accélérée pour d’autres produits en épicerie, notamment les produits laitiers, les légumes frais et les produits de boulangerie. Les prix de ceux-ci ont augmenté de 12,4% à 15,5%.

Il n’y a pas qu’à l’épicerie que cette augmentation du prix des aliments se fait sentir: les factures des restaurants de service rapide et des comptoirs de mets à emporter ont également augmenté à un rythme plus rapide en raison de coûts d’approvisionnement plus élevés. Les prix de ces aliments ont crû de 8,2 % en janvier après avoir progressé de 7,7 % en décembre.

Bien que les Québécois s’en tirent généralement mieux que les autres Canadiens par rapport à l’inflation, plusieurs s’inquiètent de voir les prix poursuivre leur croissance.