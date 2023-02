Inflation: les Québécois s’en tirent relativement bien

L’Arrondissement du Sud-Ouest a adopté son budget 2022 et son Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 en conseil extraordinaire ce mardi 23 novembre.

Alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré en 2022 sa plus forte augmentation depuis 1982 (+10,9%), une récente enquête menée par Statistique Canada indique que 35% des Canadiens auraient eu de la difficulté à répondre à leurs besoins financiers au cours des 12 derniers mois. Mais les résidents de la Belle province semblent s’en tirer relativement mieux, seulement 29% des Québécois sondés ont déclaré avoir eu des difficultés financières, soit le taux le plus bas parmi les 10 provinces canadiennes.

Ce taux atteint 38% dans les Prairies ainsi que dans les provinces de l’Atlantique.

L’enquête menée à l’automne par Statistique Canada révèle aussi que les jeunes adultes figurent parmi les personnes les plus préoccupées par les questions financières. Quelque 46% des personnes de 35 à 44 ans ont répondu qu’il avait été difficile de répondre à leurs besoins financiers au cours des 12 mois précédents.

Il s’agit d’ailleurs de la proportion la plus élevée de tous les groupes d’âge. Les personnes de 45 à 54 ans arrivent au deuxième rang avec un taux de 41%, tandis que les personnes de 65 ans et plus (25%) étaient les moins susceptibles de se trouver en difficulté financière.

Dépense de 500$ inattendue?

L’enquête révèle par ailleurs que plus d’un Canadien sur quatre (26%) n’aurait pas les moyens d’assumer une dépense inattendue de 500$ le jour même, une situation qui affecte légèrement plus les femmes (29%) que les hommes (24%). Plus d’un tiers des 35 à 44 ans ont déclaré être dans l’incapacité d’assumer ce type de dépense inattendue.

Les personnes de 65 ans et plus (19%) étaient quand à elles les moins susceptibles de penser que leur ménage aurait du mal à assumer une telle dépense.

Plus de la moitié (51%) des personnes noires ont indiqué que leur ménage n’avait pas cette capacité, suivies de 38% des personnes d’origine philippine. À titre comparatif, 14% des personnes d’origine chinoise ont déclaré que leur ménage ne serait pas en mesure d’assumer une dépense imprévue de 500$.

Le tiers (33%) des répondants de la région de l’Atlantique se disent dans l’incapacité de faire face à une telle dépense inattendue, alors que ce taux est de 28% pour la région des Prairies.

Les ménages de la Colombie-Britannique étaient mieux en mesure d’assumer une telle dépense, alors que moins d’un répondant sur cinq (19%) se trouvait dans l’incapacité de le faire.

Logement

On remarque également un clivage générationnel et ethnique pour ce qui est des dépenses liées au logement. Si, dans l’ensemble, près de la moitié des répondants (44%) ont indiqué être très préoccupés par la capacité de leur ménage à acheter une propriété ou à payer son loyer, cette proportion augmente à 58% chez les personnes de 15 à 24 ans et à 56% chez celles de 25 à 34 ans.

Avec une proportion de 27%, les Canadiens de 65 ans et plus étaient les moins préoccupés à ce sujet.

De leur côté, 74% des personnes noires et 65% des personnes sud-asiatiques ont déclaré être très préoccupées par les dépenses liées au logement. Les personnes non racisées et non autochtones (38%) étaient les moins susceptibles de se dire préoccupées par les prix du logement.

Les résidents des régions de l’Atlantique et des Prairies sont en outre les moins préoccupés par la hausse des prix du logement (39% pour chacune des deux régions). Au contraire, les résidents de Colombie-Britannique (46%) et de l’Ontario (47%) se disent très préoccupés par leur capacité à acheter une propriété ou à payer leur loyer.

L’enquête de Statistique Canada révèle en outre que les prix ont augmenté dans les huit composantes principales de l’IPC. Les plus fortes hausses ont été enregistrées pour ce qui est des transports (+10,6%), des aliments (+8,9%) et du logement (+6,9%).

L’Enquête sociale canadienne (ESC) – Qualité de vie et coût de la vie a été réalisée entre le 21 octobre et le 4 décembre 2022. Statistique Canada a révélé les résultats de ce coup de sonde ce lundi, 13 février.