Crise du logement: où se situe votre quartier?

Les loyers ont augmenté de 5,2% en moyenne à Montréal en 2022, alors que le taux de disponibilité des logements a de son côté chuté à 2%. Face à la crise du logement, les arrondissements sont inégalement logés. Mais qu’en est-il du vôtre? Métro a compilé les données révélées par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) pour le découvrir.

Indisponibilité dans l’Est

L’Est de Montréal est le plus touché par l’indisponibilité des logements, révèlent les données de la SCHL. L’arrondissement de Montréal-Nord présente un taux d’inoccupation de 0,3% tandis que le secteur Anjou-Saint-Léonard en a un de 0,4%. La situation est donc sous tension extrême dans ces trois arrondissements, les logements vacants y étant plus que rares.

Suit l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, où les logements vacants ne représentent que 1% du marché locatif. L’Est de l’île est ainsi sous forte pression.

À l’opposé, les taux d’inoccupation dépassent les 3%, seuil considéré par certains organismes comme l’équilibre, dans l’Ouest, alors que le centre-ville et l’Île-des-Sœurs présentent le plus haut taux d’inoccupation de la métropole à 4,3%.

La SCHL n’ayant pu calculer les taux d’inoccupation, ainsi que les pourcentages de hausse des loyers, pour tous les arrondissements, les données ne sont entre autres pas disponibles pour ceux de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont-La Petite-Patrie.

Inflation des loyers

Les loyers à Montréal atteignent actuellement des sommets. Pour les secteurs dont la hausse des loyers est indiquée par la SCHL, c’est le centre-ouest et le centre-ville qui remportent la palme des plus fortes augmentations.

Les loyers ont ainsi augmenté en moyenne de 6% dans l’arrondissement de Saint-Laurent, de 5,9% au centre-ville et à l’Île-des-Sœurs et de 5,7% à Côte-des-Neiges, Mont-Royal et Outremont. Saint-Laurent et le centre-ville sont les deux secteurs au plus fort taux de rotation des logements locatifs.

Les loyers moyens dépassent 1000$ dans 6 secteurs sur 19: le centre-ville; Sud-Ouest/Verdun; Notre-Dame-de-Grâce et les municipalités des alentours; Côte-des-Neiges/Mont-Royal/Outremont; le Plateau-Mont-Royal; et les municipalités de l’Ouest-de-l’Île. C’est d’ailleurs dans ce dernier secteur que le loyer moyen est le plus élevé à 1449$, alors qu’il se situe à 1367$ au centre-ville.

À l’inverse, les loyers moyens sont inférieurs à 900$ dans sept secteurs, dont un, Montréal-Nord, où le loyer est inférieur à 800$. Pour ceux qui vivent seuls ou en couple, les 3 1/2 sont en moyenne les moins chers à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (678$), Mercier (701$) et Montréal-Nord (704$).

Enfin, les plus faibles hausses de loyer sont enregistrées à Rosemont-La Petite-Patrie (+3,4%) et sur le Plateau-Mont-Royal (+3,7%). Rosemont-La Petite-Patrie a le deuxième plus bas taux de rotation des logements, tandis que le Plateau-Mont-Royal connaît un peu plus de rotation que la moyenne montréalaise.

Notons d’ailleurs que la hausse moyenne des loyers de 5,2% à Montréal est supérieure à la hausse moyenne de 4% accordée en 2022 par le Tribunal administratif du logement dans ses jugements rendus sur les conflits entre propriétaires et locataires.

Secteurs Taux d’inoccupation Variation des loyers (depuis 2021) Loyer moyen Loyer moyen 3 1/2 Loyer moyen 4 1/2 Loyer moyen 5 1/2 et + Taux de rotation Montréal-Nord 0,3% 4,7% 768 $ 704 $ 760 $ 1 006 $ 3,3% Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ** 4,3% 800 $ 678 $ 802 $ ** ** Dorval, Lachine 1,4% 5,3% 845 $ 766 $ 921 $ 813 $ 8,7% Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est 1% 5,2% 854 $ 724 $ 842 $ 1 054 $ ** Mercier ** 4,2% 862 $ 701 $ 896 $ 1 342 $ ** Rosemont-La Petite-Patrie ** 3,4% 890 $ 840 $ 962 $ ** 2,3% Ahuntsic-Cartierville ** ** 896 $ 760 $ 984 $ 1 432 $ 3,7% Pierrefonds-Roxborro, Sainte-Geneviève-L’Ile-Bizard, Dollard-des-Ormeaux 3,9% 6,4% 917 $ 831 $ 949 $ 1 066 $ 12,2% Anjou, Saint-Léonard 0,4% ** 938 $ 872 $ 958 $ 1 034 $ 1,9% Saint-Laurent 2,1% 6% 974 $ 886 $ 1 040 $ 1 153 $ 14,9% Hochelaga-Maisonneuve ** ** 974 $ 841 $ 863 $ 1 178 $ ** LaSalle ** ** 981 $ 891 $ 1 100 $ 1 072 $ ** Sud-Ouest/Verdun 1,4% ** 1 024 $ 915 $ 990 $ 1 281 $ 14,6% Côte-des-Neiges, Mont-Royal, Outremont 3,3% 5,7% 1 094 943 $ 1 186 $ 1 473 $ 13% Notre-Dame-de-Grâce, Côte-St-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Westmount 3,1% ** 1 105 $ 1 018 $ 1 181 $ ** 13,2% Plateau-Mont-Royal 1,7% 3,7% 1 106 $ 1 156 $ 1 258 $ ** 12,6% Centre-ville, Île-des-Sœurs 4,3% 5,9% 1 367 $ 1 290 $ 1 747 $ 1 848 $ 25,5% Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Kirkland, Pointe-Claire, Ste-Anne-de-Bellevue 2,9% 4,4% 1 449 $ 1 255 $ 1 566 $ 1 565 $ 12,2% AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 2% 5,2% 984 $ 918 $ 1 010 $ 1 254 $ 10,3% Données de la SCHL compilées par Métro ** = données indisponibles