Montréal reconnue parmi les meilleures villes cyclables au monde

Montréal se situe dans le top 10 des villes dans le monde les plus agréables à visiter à vélo, selon CNN Travel. La métropole se retrouve aux côtés de villes telles que Berne, Anvers, Melbourne ou Tel-Aviv dans le palmarès dévoilé par la chaîne cette semaine.

La présence de Montréal dans le classement est due à l’investissement massif de la Ville dans les infrastructures de cyclisme depuis les années 1980. Il est aussi mentionné que des pistes cyclables déjà fonctionnelles relient six grands parcs de Montréal, comme le parc Jean-Drapeau et le parc de l’Île-de-la-Visitation, et que la ville ajoutera 200 kilomètres de pistes protégées à son réseau dans les prochaines années.

Montréal est nommée l’une des meilleures villes cyclables au monde par @CNNTravel!



Un résultat qui s’explique par notre vaste réseau cyclable et notre Vision vélo 2023-27 qui fait la part belle à la mobilité active et sécuritaire.



📸 Eva Blue #polmtl https://t.co/uy7kWhvq1T — Valérie Plante (@Val_Plante) February 21, 2023

Le déneigement des pistes cyclables en hiver et la présence des vélos BIXI sont aussi des raisons mentionnées par CNN pour expliquer la qualité du cyclotourisme à Montréal.