En patins à roulettes, à bicyclette ou à trottinette, tous les moyens sont bons pour découvrir de nouveaux coins de Montréal. Voici cinq pistes cyclables à sillonner pour faire le plein d’air frais et de beaux paysages. En route!

Gracieuseté Tourisme Montréal

Avec plus de 21 kilomètres, la piste cyclable des Berges longe le fleuve Saint-Laurent jusqu’au lac Saint-Louis, donnant accès au panorama urbain de Montréal et à la tranquillité des banlieues environnantes. Pendant ce circuit, on zieute la métamorphose de l’arrondissement de Verdun, on (re)découvre LaSalle et Lachine et on se rend jusqu’à Dorval. Bon à savoir: il est possible de faire une (ou plusieurs!) halte durant l’expédition. Le site web de Tourisme Montréal propose une carte interactive qui permet de découvrir des nouveaux restos, marchés, parcs ou espaces verts où faire une pause. Notre suggestion? Siroter une bière locale à la lumineuse microbrasserie Brasseur de Montréal. Rien de mieux pour terminer une journée passée à pédaler!

Infos en rafale

Longueur: 21 km de route

21 km de route Horaire: tous les jours de 7h à 23h (pistes éclairées en soirée)

tous les jours de 7h à 23h (pistes éclairées en soirée) Activités à faire: vélo, patin à roues alignées, sentier de marche

vélo, patin à roues alignées, sentier de marche Site web de Tourisme Montréal

2. Le trésor caché: le parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Gracieuseté Ville de Montréal

Rouler cheveux au vent lors d’une journée ensoleillée dans l’ouest de l’île, le rêve, non? Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques est la destination tout indiquée pour les citadins amateurs de plein air. Ce terrain de jeu est bordé par le lac des Deux Montagnes et la rivière des Prairies. Avec ses 330 hectares de superficie, il s’agit du plus grand parc urbain à Montréal. Il y a de nombreuses activités à essayer entre amis ou en famille: baignade, bicyclette, randonnée pédestre et vélo de type fatbike. Les sportifs sont ainsi bien servis! Après une longue balade estivale, quoi de mieux qu’une pause à la plage du parc (où le sable naturel rappelle les tropiques!) pour profiter d’une saucette d’après-midi? Rafraîchissant et dépaysant!

Infos en rafale

Longueur: plus de 15 km de route

plus de 15 km de route Horaire: tous les jours de 7h à 22h

tous les jours de 7h à 22h Activités à faire: vélo, patin à roues alignées, sentier de marche (Le parc offre un service de location d’équipement)

vélo, patin à roues alignées, sentier de marche (Le parc offre un service de location d’équipement) Site web

3. L’intégral: le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation

De la Petite Italie à Ahuntsic, en passant par Villeray, le parcours qui mène à l’Île-de-la-Visitation permet d’apprécier les nombreux quartiers montréalais et de repérer de nouveaux bistros ou terrasses à essayer! C’est en suivant la piste cyclable de l’avenue Christophe-Colomb jusqu’à la rivière des Prairies qu’il est possible de pédaler jusqu’au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. Le trajet d’environ 25 à 30 kilomètres aller-retour en direction du boulevard Gouin longe la rivière des Prairies. La faune aquatique, l’environnement verdoyant de 34 hectares et la richesse botanique situés en milieu urbain valent les coups de pédale en plus. Notre suggestion? Si vous êtes entre amis, profitez du retour au bercail pour faire un léger détour sur la rue Jarry Est au nouveau bistro-terrasse lundi au soleil. Une succulente carte avec des produits d’ici vous attend!

Infos en rafale

Longueur: plus de 25 km de route

plus de 25 km de route Horaire: tous les jours de 7h à 22h

tous les jours de 7h à 22h Activités à faire: vélo, patin à roues alignées, sentier de marche, pêche, ornithologie

vélo, patin à roues alignées, sentier de marche, pêche, ornithologie Site Web de la Ville de Montréal

4. La découverte: les Sentiers de la Presqu’île

Gracieuseté Roger Lacoste

Juste à l’est de Montréal, la ville de Repentigny offre plus de 55 kilomètres de pistes cyclables et plusieurs options qui sauront plaire aux adeptes de vélo. Le site des Sentiers de la Presqu’île permet aux cyclistes de tous les niveaux d’arpenter les routes vertes tracées, et ce, gratuitement. Différentes espèces d’oiseaux, plusieurs essences d’arbres: quelques arrêts durant la randonnée seront inévitables pour observer cette faune impressionnante. À deux pas de la ville, le calme et la beauté de la biodiversité sont surprenants.

Infos en rafale

Longueur: plus de 55 km de route

Horaire: tous les jours de 7h à 22h

Activités à faire: vélo, patin à roues alignées, sentier de marche, ornithologie

Page Facebook

5. Terre et mer: le fleuve à vélo

Pour les adeptes de longs trajets, cette activité nommée le fleuve à vélo combine terre et route! C’est au parc Saint-Laurent, situé à Repentigny, à bord d’un bateau que l’aventure débute. La navette fluviale fait le tour de l’île Sainte-Thérèse, s’arrête à Varennes et à Pointe-aux-Trembles pour se connecter au réseau cyclable de ces villes. Ce circuit permet aux visiteurs de tout âge de découvrir les berges du fleuve Saint-Laurent et de revenir au quai de départ. Notre suggestion? À votre retour, à deux minutes à pied du parc, la charmante Boutique Héritage vaut le détour! Petites trouvailles artisanales, cadeaux ou articles de décoration, ce magasin qui a pignon sur rue depuis plus de 45 ans offre une vaste sélection de produits d’ici. Un arrêt obligé!

Infos en rafale :

Durée de la traversée: 30 minutes

Horaire: du lundi au vendredi du 26 juin au 25 août

Activités à faire: vélo, patin à roues alignées, sentier de marche, ornithologie

Site Web

Le REV: pour les cyclistes experts ou de ville



Pour les adeptes de vélo au quotidien qui désirent tester de nouveaux parcours montréalais, le REV (Réseau express vélo) ou l’autoroute des bicyclettes de 184 kilomètres de pistes cyclables protégées permet aux citoyens de se déplacer de façon sécuritaire et agréable. Que ce soit pour se rendre au travail, arrêter au marché ou au café du coin, les voies cyclables qui parcourent les arrondissements de Montréal sont sécuritaires, éclairées et accessibles douze mois par année. Pour traverser la ville, accompagner les enfants à leurs activités ou renouer avec les barbecues au parc, toutes les pistes de Montréal vous mèneront à destination!

Pour découvrir les axes cyclables sur le Réseau express vélo quatre saisons de Montréal, rendez-vous sur le site de la Ville de Montréal.