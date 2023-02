Pour l’Ukraine, Montréal vibre en bleu et en jaune ce soir

Un an plus tard, le peuple ukrainien m’émeut toujours par sa résilience.



C’est puissant de voir tout un pays debout, inébranlable devant l’oppression.



Mes pensées et celles des Québécois sont avec le peuple ukrainien et toute la communauté ukrainienne québécoise.