Un redoux pour la semaine de relâche

Malgré une petite bordée de neige pour nous rappeler que l’hiver n’est pas encore terminé, la semaine de relâche sera marquée par un redoux qui fera grimper les températures au-dessus de zéro à Montréal.

Si les températures ne se hisseront pas au-delà de -5 °C lundi malgré le bel ensoleillement, on peut en revanche s’attendre à des températures au-dessus du point de congélation de mardi après-midi à jeudi. Au cours de ces mêmes journées, la neige sera tout de même au rendez-vous, à raison de 10 à 15 centimètres.

Vendredi et samedi, le mercure redescendra sous zéro, mais les températures, qui ne devraient pas dépasser -10 °C, demeureront confortables. Des conditions idéales pour les activités hivernales comme le ski de fond. Dimanche et lundi, on retrouvera le soleil et des températures au-dessus de zéro rappelant l’arrivée prochaine du printemps.