Ouverture d’une maison de chambres pour Autochtones dans le Vieux-Port

Une nouvelle maison située sur la rue St-Hubert, près de l’avenue Viger, pourra accueillir 22 personnes autochtones en situation d’itinérance dès mardi. Les résidents pourront y demeurer indéfiniment.

Cette nouvelle résidence se nomme la Maison Akhwà:tsire, qui signifie «la maison de ma famille». Ce centre d’hébergement permanent, créé par Projet autochtone du Québec (PAC) est un projet qui se veut «culturellement sécuritaire».

Basée sur une approche communautaire, la maison de chambre inclut un bureau pour une infirmière, ouvert 24/7. Une personne ainée autochtone visitera la maison régulièrement et des activités de plein air seront organisées. Un soutien d’intervention psychosociale culturellement adapté sera aussi offert en tout temps.

Sept des places de la maison seront occupées par des personnes participant au Programme de gestion de consommation d’alcool du Programme d’appui aux collectivités (PAC). Des discussions seraient en cours pour étendre le programme à la consommation de cannabis, mais pour l’instant, toute autre drogue que l’alcool sont exclues du programme, selon la gestionnaire du marketing et responsable de la collecte des fonds de l’organisme, Sarah Clark.

Une chambre. Photo: Zoé Arcand, Métro Le cabinet de l’infirmière. Photo: Zoé Arcand, Métro Une chambre. Photo: Zoé Arcand, Métro Un des salons. Photo: Zoé Arcand.

Juste un début

«C’est bien que ces 22 places soient ouvertes, mais elles vont être remplies très rapidement», craint le directeur de Résilience Montréal, David Chapman, rejoint au téléphone par Métro.

C’est bien clair, la vingtaine de lits ne règleront pas tous les problèmes d’itinérance dans la communauté autochtone. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, ne s’en cache pas. «L’approche mathématique est un grand danger qui nous guette, dit-il. [Ce service] s’ajoute à l’offre qui est déjà présente».

Pour ce qui est d’améliorer l’accès au logement à plus grande échelle, le gouvernement fédéral lance la balle dans le camp de Québec : «c’est de compétence provinciale», rappelle la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’inclusion, Soraya Martinez Ferrada, également sur place.

Mme Ferrada et le ministre des Relations Couronne-Autochtone, Marc Miller, ont tous les deux affirmé que pour que d’autres projets similaires voient le jour, il faut que les communautés s’organisent entre elles pour présenter des projets.

Ce n’est pas au gouvernement de dire aux communautés ce dont elles ont besoin Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l’inclusion.

Les représentants des différents paliers gouvernementaux ayant financé le projet s’entendent : ce type de projet ne peut se faire sans une collaboration intergouvernementale. Une somme de 4,7 des millions de dollars investis provient du gouvernement du fédéral. Le projet bénéficie aussi du Programme de supplément de loyer, permettant aux résidents de ne pas débourser plus de 25% de leur revenu brut dans le loyer.

Notons que les résultats de projets n’étant pas menés par la communauté autochtone peuvent être «catastrophique» craint David Chapman.

Si le projet est mené par des membres de la communauté, ça se passera bien David Chapman, directeur général de Résilience Montréal.

Des raquettes représentant différentes nations, suspendues au plafond d’un des salons. Photo: Zoé Arcand/Métro

Achetée en novembre 2021, la vaste maison du Vieux-Port a subi des rénovations visant à la rendre conforme aux normes de sécurité incendie et à rendre le rez-de-chaussée universellement accessible. «Dignité» était le mot d’ordre chez les parlementaires. «Pourquoi des personnes autochtones en situation d’itinérance n’auraient pas droit de vivre dans un endroit qui est beau?», demande la directrice générale de PAC, Heather Johnson.

Lors de l’inauguration, les visiteurs ne se gênaient pas à exprimer leurs appréciations des planchers de bois franc, la lumière naturelle, les plafonds hauts et leurs ornements.