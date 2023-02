Bordée de neige importante prévue à Montréal mardi

La région de Montréal recevra une bordée de neige qui laissera au sol une accumulation de près de 15 cm, mardi. La neige débutera en fin de nuit et se poursuivra jusqu’en soirée, avertit Environnement Canada, qui prévoit également que la circulation pourrait être affectée de façon importante en heure de pointe. L’organe gouvernemental a émis une alerte météo lundi soir qui fait état de «neige parfois forte» pour mardi.

Des vents d’est de 20 km/h avec rafales à 40 sont également au menu pour la journée de mardi.

«Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige», peut-on lire dans l’alerte météo mise en ligne à 18h14, lundi soir.

Outre cette bordée de près de 15 cm de neige, la semaine de relâche devrait être marquée par un redoux qui fera grimper les températures au-dessus de zéro à Montréal, de mardi à jeudi. Il faut par ailleurs s’attendre à de la neige jeudi, également.

Vendredi et samedi, le mercure devrait redescendre sous zéro, mais les températures, qui ne devraient pas dépasser -10 °C, devraient demeurer confortables. Des conditions idéales pour les activités hivernales comme le ski de fond. Dimanche et lundi, on retrouvera le soleil et des températures au-dessus de zéro rappelant l’arrivée prochaine du printemps.