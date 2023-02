Automobilistes stationnés dans le REV, bisbille sur les réseaux sociaux

La cohabitation entre cyclistes et automobilistes à Montréal est un sujet ultrasensible à Montréal. Métro publiait vendredi dernier un article illustré par une photo sur laquelle on voyait quatre automobiles stationnées dans le Réseau express vélo (REV) sur l’avenue Viger, au croisement de la rue Saint-Dominique. La Ville de Montréal avait réagi officiellement en «condamnant fermement» ce genre de comportement.

L’article a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook du Journal Métro, la publication a généré plus de 1500 commentaires d’internautes de diverses opinions sur les différents enjeux reliés au cyclisme à Montréal. La cohabitation entre cyclistes et automobilistes, le manque de stationnement ou encore l’importance accordée au vélo par l’administration Plante ont notamment été abordés dans les commentaires.

«Où sont les agents de tickets de Montréal??? Pourtant bien interdit, alors important que ceux et celles qui ne respectent pas, ai une conséquence négative. Peut-être même un cher remorquage…», s’indigne Mireille Hotte en référence à la photo des quatre véhicules stationnés directement dans le REV.

«Svp, forte contravention et remorquage avec frais de storage», commente quant à lui Michel Côté.

Certains internautes se sont, au contraire, montrés critiques des infrastructures mises en place pour les cyclistes par la Ville de Montréal.

«J’aimerais bien voir ces citoyens et l’équipe de la mairesse qui chialent faire un tour en vélo durant le temps froid, perte d’espace total pour accommoder “2-3” cyclistes durant l’hiver…», indique Sara Dohakhan.

«Automobiliste . Vous faites bien personnellement je trouve que les millions dépenser pour les pistes cyclables devient ridicules loin de la réalité de ce que les gens ont vraiment besoin», souligne de son côté Jean-luc Morissette.

«Déconstruire la fluidité de la ville de Montréal au profit des cyclistes, c’est tout à fait insensé alors que de novembre à avril seuls les irréductibles du vélo utilisent ce moyen de transport», opine quant à elle Claudine Larouche.

Certains internautes ont quant à eux profité de la section commentaires pour critiquer le comportement des cyclistes à Montréal qui ne s’arrêteraient pas selon eux aux intersections munies d’un panneau d’arrêt ou qui ne respecteraient pas les feux de circulation.

Populaire, le vélo d’hiver

Rappelons que d’ici 2027, la Ville de Montréal prévoit ajouter plus de 200 kilomètres de voies cyclables sur le REV. Le réseau connaît une forte utilisation même en hiver, et les 58 capteurs placés à différents points de celui-ci ont enregistré plus de 8000 passages dans la journée du 22 février.

Une moyenne journalière de 115 passages a été observée au cours de la période allant du 21 décembre 2022 au 19 février 2023, contre 81 passages pendant la même période l’année précédente.

Cela représente, respectivement, un total de 397 304 passages, contre 285 133 pour l’hiver de l’année dernière.