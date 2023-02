Plusieurs automobilistes se stationnent dans le REV, un comportement qui dérange

Plusieurs cyclistes de Montréal voient leur route entravée par des voitures stationnées dans les voies du Réseau express vélo (REV). La situation inquiète des citoyens et l’équipe de la mairesse Valérie Plante.

Sur l’avenue Viger, au croisement de la rue Saint-Dominique, on peut voir quatre voitures stationnées une à la suite de l’autre dans une photo prise mardi. «On condamne fermement ces comportements à l’heure où on enregistre de tristes bilans au niveau de la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route», réagit la responsable du transport et de la mobilité pour la Ville, Sophie Mauzerolle.

«Le REV est une infrastructure pour assurer les déplacements sécuritaires des cyclistes, certainement pas un stationnement pour les automobiles», poursuit-elle.

Les pistes cyclables font l’objet d’une surveillance accrue par l’Agence de mobilité durable depuis l’été, assure l’administration Plante. Concrètement, depuis le 30 janvier, 103 constats d’infraction ont été remis à des automobilistes stationnés dans des pistes cyclables. C’est 37 de plus que lors de l’hiver 2022.

Mais parmi les constats remis cette année, seulement huit concernaient des chauffeurs stationnés dans le REV.

L’Agence de mobilité durable espère voir le nombre d’infractions diminuer par sa surveillance accrue. D’autres initiatives seront mises de l’avant cette année pour limiter les entraves. Une ligne téléphonique pour signaler les automobilistes fautifs sur le réseau cyclable sera notamment créée. Le projet en est encore à ses débuts, et sera probablement dévoilé au cours de l’année.

Populaire, le vélo d’hiver

D’ici 2027, la Ville prévoit ajouter plus de 200 kilomètres de voies cyclables sur le REV. Le réseau connaît une forte utilisation même en hiver, et les 58 capteurs placés à différents points de celui-ci ont enregistré plus de 8000 passages dans la journée du 22 février.

Une moyenne journalière de 115 passages a été observée au cours de la période allant du 21 décembre 2022 au 19 février 2023, contre 81 passages pendant la même période l’année précédente.

Cela représente, respectivement, un total de 397 304 passages, contre 285 133 pour l’hiver de l’année dernière.