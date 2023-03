Montréal déclenche une 4e opération de chargement de la neige

Alors que 15 cm de neige sont tombés au cours de la journée, la Ville de Montréal a annoncé mardi soir le début de sa quatrième opération de chargement complet de la neige de la saison hivernale en cours. Dans un communiqué publié sur le site Web de la Ville, on apprend que les arrondissements amorceront progressivement les opérations de chargement de la neige sur tout le territoire au cours des prochaines heures pour atteindre l’ensemble du territoire jeudi.

«Pour faciliter les déplacements du plus grand nombre de personnes possible, les grandes artères, les voies réservées au transport collectif et les circuits d’autobus seront priorisés. Des opérations d’épandage et de déblaiement sont également en cours», peut-on lire dans le communiqué.

Près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal.

Par ailleurs, le mercure devrait grimper au cours des deux prochains jours. Environnement Canada prévoit un maximum de +2 pour la journée de mercredi, qui s’annonce ennuagée. Jeudi, il fera un maximum de +3 avec des précipitations de neige ou de pluie.

Mesures pour faciliter le déneigement

La Ville de Montréal rappelle que différentes mesures sont mises en place afin d’assurer l’efficacité des opérations de déneigement. Plus de 7600 places de stationnement incitatif majoritairement disponibles la nuit sont gratuites.

La municipalité assurera également un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d’interdiction de stationnement.

Les employés assignés au déneigement porteront une attention particulière aux trottoirs afin de faciliter les déplacements actifs.

Par ailleurs, l’Escouade mobilité de la Ville de Montréal procédera à des interventions accrues afin de libérer le domaine public de tout mobilier ou matériel pouvant causer des bris de machinerie qui ralentissent les opérations.