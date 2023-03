Rouler en BIXI vous coûtera plus cher

Avis aux adeptes des déplacements par vélopartage: louer un vélo BIXI vous coûtera plus cher. La Ville de Montréal a approuvé l’augmentation des tarifs de location des vélos BIXI lors de la dernière séance du conseil exécutif. Les causes d’une telle mesure: l’inflation, les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation du coût des pièces, peut-on lire dans le document municipal.

L’achat de l’abonnement saisonnier entre le 16 avril et 15 novembre vaudra 99 $ avant les taxes au lieu de 92 $. Il s’agit d’une hausse de prix de 7,6%.

Si vous vous procurez l’abonnement « printemps hâtif » entre le 15 mars et le 15 avril, vous devrez débourser 7,2% de plus que l’année dernière, soit 89$ au lieu de 83$.

Quant au prix de l’abonnement mensuel, il subit une hausse de 5,2 %. Il faudra désormais payer 20 $ au lieu de 19 $.

Pour le détenteur d’un abonnement saisonnier ou mensuel, l’utilisation d’un vélo électrique sera de 0,13$ par minute comparativement à 0,12 $ par minute, soit une majoration de 8,3%.

Cette «hausse raisonnable des tarifs, couplée à une hausse d’achalandage projetée de 17 % pour le vélo à assistance électrique et de 8 % pour le vélo régulier en 2023, permettra de générer des revenus adéquats pour maintenir le niveau de service», explique la Ville dans son sommaire exécutif.

BIXI Montréal prévoit une hausse de 24 % de ses revenus d’utilisation d’une année à l’autre, soit de 15,7 M$ à 19,4 M$.