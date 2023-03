Une arrestation violente filmée dans le métro fait réagir

Trois vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, montrant des policiers lavallois procédant à l’arrestation violente d’un homme, font réagir.

Le service a été interrompu sur la ligne orange du métro en après-midi mercredi dernier entre les stations Henri-Bourassa et Montmorency. Cause officielle? Une intervention des services d’urgence.

Dans les faits, il s’agissait d’un «incident survenu dans un train à la station Cartier et impliquant deux usagers», d’après la Société de transport de Montréal (STM), et qui a requis l’intervention du Service de police de Laval (SPL). C’est cette intervention qui a été filmée et diffusée sur les médias sociaux.

Dans une première vidéo, les policiers du SPL semblent faire usage de leur pistolet Taser sans succès pour immobiliser l’homme. Ils hurlent quelque chose et l’homme leur répond, mais les propos sont inintelligibles.

Sur les vidéos, seulement un usager – sur les deux impliqués dans l’incident qu’évoque la STM – est arrêté par le SPL. Après l’avoir fait s’accroupir au sol, les policiers procèdent ensuite à l’arrestation dudit usager, selon ce que montre une deuxième vidéo. Il a fallu au moins l’intervention de sept agents au vu de ce que l’on voit sur celle-ci.

On peut apercevoir, dans une troisième vidéo, un objet ressemblant à un couteau aux pieds de l’homme lorsqu’il est accroupi. Un témoin de la scène a d’ailleurs affirmé au Journal de Montréal que l’homme venait de menacer les passagers et d’agresser un autre homme avec un couteau.

Dans les commentaires sur Instagram, des interrogations émergent sur la proportionnalité de la force utilisée. Au moment où ces lignes étaient écrites, la SPL n’avait pas répondu aux questions de Métro.