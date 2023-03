SQDC: Pas de livraison en 90 minutes prévue pour Montréal

Afin de lutter contre le marché noir, la Société québécoise du cannabis (SQDC) étend à Sherbrooke son option de livraison en 90 minutes déjà offerte dans plusieurs villes, notamment Québec et Lévis, depuis 2022. Malgré le succès de cette ce projet-pilote, dont le taux de satisfaction s’élève à 90%, la SQDC ne prévoit pas l’étendre à Montréal.

Dans la métropole, le type de livraison le plus rapide est l’option de livraison la journée même. «Logistiquement et économiquement, c’est ce qui a le plus de sens à Montréal», dit la SQDC.

Bien que la livraison le même jour semble moins alléchante qu’une promesse de livraison en 90 minutes, plus de 15 000 livraisons s’effectuent chaque mois et le taux de satisfaction est équivalent à celui de la livraison en 90 minutes des autres villes, soit autour de 90%. Ce qui permet la livraison la journée même à Montréal, c’est la présence en proximité d’entrepôts d’où partent les produits destinés à être livrés.

Néanmoins, même sans promesse d’une livraison en 90 minutes, la SQDC affirme que les livraisons s’effectuant via la livraison la journée même se font souvent en près de 90 minutes. «Le format actuel nous permet de remplir notre mission», dit la SQDC, évoquant sa mission d’être compétitive face au marché noir.