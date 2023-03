Postes de police chinois: la Chine accuse le Canada de discréditation

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré vendredi que le Canada devrait «cesser de faire du sensationnalisme et de discréditer la Chine». Cette déclaration survient en réaction aux supposés deux «postes de police» chinois, repérés à Montréal et à Brossard par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui tiendraient des opérations de «maintien de l’ordre» envers la diaspora chinoise de la province.

Elle précise que la Chine suit le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, en plus de suivre à la lettre le droit international en matière de souveraineté étatique. Mme Ning n’a pas commenté l’existence de ces postes de police, et n’a pas précisé s’ils étaient gérés directement par les autorités chinoises.

Le sergent et porte-parole pour la GRC, Charles Poirier, a confirmé jeudi à Métro qu’une enquête de la GRC est bel et bien en cours pour mettre fin à une situation d’ingérence étrangère jugée «intolérable», marquée par de «l’intimidation, du harcèlement et du ciblage d’individus». «La GRC a obtenu de l’information comme quoi la diaspora et la communauté chinoises subissent des pressions ou des menaces à Montréal. On peut peut-être même parler d’un climat de terreur, mais ça reste à déterminer. Ces gens doivent fournir, peu importe ce qu’on leur demande de faire».

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, précise avoir mené des discussions avec ses homologues chinois et rappelle que le Canada n’acceptera pas de violation des lois internationales et de son intégrité nationale de la part de puissances étrangères.

En réaction à cette nouvelle, le gouvernement de Justin Trudeau lance dès aujourd’hui des consultations qui dureront jusqu’au 9 mai 2023 en vue d’une potentielle instauration d’un registre d’agents étrangers au pays. Les citoyens pourront donner leurs opinions sur un portail de la Sécurité qui sera opérationnel sous peu.