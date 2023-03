1500 élèves affectés par une grève chez un transporteur scolaire

Environ 1500 élèves seront affectés par une grève qui sera déclenchée le 28 mars chez le transporteur scolaire Autobus Gérald Séguin. Ses chauffeurs desservent la Commission scolaire Lester B. Pearson ainsi que les centres de services scolaires des Mille-Îles, de Montréal et Marguerite-Bourgeoys.

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin–CSN avaient adopté en février dernier une banque de 14 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

En plus des commissions et centres scolaires mentionnés, plusieurs établissements desservis par le transporteur seront également touchés. Il s’agit de l’École Le Sommet, le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, le Cégep de Saint-Laurent et l’Université McGill.

Ce n’est pas la première grève qui affecte les transporteurs scolaires cette année. Il y a un mois, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des autobus R.M.-CSN avaient déclenché une grève générale illimitée, grève affectant le transport vers onze écoles de Montréal, de Laval et des Laurentides.