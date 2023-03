Balarama Holness lance un livre biographique

L’ancien candidat à la mairie de Montréal Balarama Holness lance aujourd’hui, à la GALERIE203 du Vieux-Montréal, Eyes on the Horizon, un livre qui retrace sa trajectoire, de ses débuts jusqu’au politicien qu’il est devenu.

L’actuel chef de Bloc Montréal s’est révélé comme candidat dans l’arrondissement de Montréal-Nord aux élections de 2017, sous le parapluie de Projet Montréal, avant de se présenter à la mairie lors du dernier scrutin municipal, en 2021. Deux tentatives qui se seront avérées infructueuses.

«Le livre explique la trajectoire qui m’a mené à la politique et aux actions que les gens voient aujourd’hui», résume M. Holness, en entrevue avec Métro.

Né à Montréal d’un père Jamaïcain et d’une mère Québécoise, le jeune Balarama déménage aux États-Unis à l’âge d’un an, dans une communauté spirituelle indou. Vers l’âge de 9 ans, il retourne au bercail. Il est alors dans une classe d’accueil. «Je me submerge dans une espèce de vivre-ensemble», se souvient-il encore aujourd’hui.

Mais son déménagement à Boisbriand, vers l’âge de 11 ans, fera tout basculer. «Là, c’est une communauté très homogène où je me rends compte que je suis une minorité, que je suis pauvre. Je me fais appeler le mot en N et je suis marginalisé», raconte M. Holness dans son livre.

Sa famille a dû déménager de nouveau à Dorval. L’adolescent se rebellera un peu et coulera sa quatrième année de secondaire, avant de remonter la pente. Adulte, il deviendra avocat, politicien puis activiste.