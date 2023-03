Les élus montréalais font front commun pour plus de logements sociaux

L’administration de Valérie Plante et le chef de l’opposition, Aref Salem, s’unissent lundi pour demander au gouvernement du Québec d’aider à la construction de logements sociaux à Montréal et dans la province.

La demande conjointe vise notamment à maintenir AccèsLogis, que le gouvernement prévoit remplacer par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). AccèsLogis servait à allouer des ressources aux organismes travaillant à la construction de logements sociaux.

«Nous reconnaissons la crise du logement depuis le jour 1, et il est plus urgent que jamais de répondre efficacement aux besoins de logements sociaux et abordables de la métropole, dont le manque affecte des milliers de ménages», soutient la mairesse Plante.

La fin du programme «mettra à risque d’itinérance de nombreuses familles montréalaises», prévient quant à lui M. Salem.

En plus du maintien du programme AccèsLogis, ils demandent que celui-ci soit mis à jour avec pour but d’accélérer les constructions de logements sociaux, communautaires et abordables.

La déclaration publiée par Montréal rappelle notamment que 27,5% des locataires de Montréal consacrent plus du tiers de leurs revenus à leur logement. Il est aussi indiqué que le taux d’inoccupation des logements locatifs est en baisse et que ce taux est de 1% pour ce qui est des logements considérés comme abordables.