Montréal-Toronto en bus pour 10$

Vous avez toujours rêvé de visiter Toronto sans jamais y être allé ? L’été à venir pourrait bien être le bon moment pour vous y aventurer. Et, au rabais, de plus! Car, s’il faut normalement s’attendre à débourser autour de 100$ pour un aller simple en bus ou en train vers la Ville-Reine, la compagnie de transport Megabus s’apprête à offrir des tarifs estivaux de liaisons à 10$ entre Montréal et Toronto.

La ligne de bus 2720 de Megabus inclura trois arrêts entre Montréal et Toronto. Le départ s’effectuera du 997 rue Saint-Antoine Ouest, au métro Bonaventure, pour rejoindre l’Union Station Bus Terminal, situé au 81 Bay Street, à l’intersection du boulevard Lakeshore, au centre-ville de Toronto.

Megabus pourra également, comme il est déjà d’usage, vous déposer dans le quartier de Scarborough, situé un peu plus à l’est. Ce second point d’arrivée est situé au 300 Borough Drive, près du Scarborough Centre Station. Ce point d’arrivée permet notamment d’accéder à la ligne #3 du métro de Toronto.

Ces tarifs seront disponibles uniquement du 3 mai au 6 septembre. Au tarif de 10$, il faudra ajouter des frais de réservation en ligne de 3,99$. Les frais de réservation seront de 7$ si la transaction est effectuée par téléphone.

Le nombre de sièges à 10$ pour un trajet Montréal-Toronto ou l’inverse sera toutefois limité. Dans un courriel à Métro, l’entreprise précise que ses services sont offerts à des prix compétitifs» et dans l’esprit premier arrivé premier servis.