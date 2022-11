Meilleures villes: Montréal dépassée par Toronto

Bonne nouvelle: Montréal est reconnue parmi les 100 meilleures villes au monde selon un récent classement. Toutefois, les Montréalais devront encaisser un difficile coup à l’orgueil, alors que la ville de Toronto se classe avantageusement devant elle. De quoi animer la rivalité entre les métropoles.

Toronto se place au 24e rang du classement de World’s Best Cities, une firme spécialisée en tourisme, en immobilier et en développement économique. Montréal se retrouve en milieu de peloton, au 57e rang.

«Montréal a été durement touchée dès le début de la pandémie. Les décès dans les résidences pour personnes âgées ont révélé le vilain côté du sous-financement d’un système de soins qui a fait la fierté d’une ville qui se classe au 12e rang mondial pour l’égalité des revenus», explique-t-on dans le classement.

«La ville la plus européenne d’Amérique du Nord a transformé ses rues principales en lieux de rencontre extérieurs au style créatif avec de l’art et de la musique, et a considérablement augmenté les pistes cyclables. Aujourd’hui, la culture montréalaise au 22e rang est palpable avec une scène musicale indépendante en plein essor, une création numérique et une créativité ludique à chaque coin de rue», commente-t-on.

Montréal se démarque aussi par son expertise croissante en intelligence artificielle.

La palme de la meilleure ville au monde revient à Londres, qui est suivie de Paris, de New York, et de Tokyo. D’autres villes canadiennes apparaissent au palmarès, soit Calgary au 65e rang, Vancouver au 69e rang et Ottawa au 96e rang.